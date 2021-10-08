شكرا لقرائتكم خبر عن 6 علامات تحذيرية مبكرة لأمراض الغدة الدرقية عند النساء.. منها اسمرار الرقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الغدة الدرقية من العوامل الهامة لتنظيم الهرمونات علاوة على وظائف أخرى حيوية للجسم، ولكن قد تصاب النساء بمشاكل الغدة الدرقية دون إدراك الأعراض التي قد تظهر عليهن، في هذا التقرير نتعرف على 6 علامات تحذيرية مبكرة لأمراض الغدة الدرقية والتي يجب ألا تتجاهلها النساء، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

وظائف الغدة الدرقية

الغدة الدرقية هي عضو مسئول عن إنتاج هرمونات مهمة، منها ثلاثي يودوثيرونين (T3) وهرمون الغدة الدرقية (T4)، التي تنظم الوظائف الحيوية مثل فقدان الوزن، والتمثيل الغذائي، والطاقة إلى الحفاظ على صحة بشرتك وشعرك أو حتى التأثير على درجة حرارة جسمك.

وهرمون الغدة الدرقية (TSH) هو هرمون مهم آخر يوجه الغدة الدرقية إلى إنتاج المزيد من مستويات T3 و T4 وبالتالي، فإن أي تهيج أو متعلق بارتفاع أو خفض هذه الهرمونات المهمة يمكن أن يؤدي إلى فرط النشاط أو خمول النشاط، ويؤدي إلى اضطراب الغدة الدرقية.

عندما تتقلب مستويات الهرمونات بشكل مفاجئ يمكن أن تظهر مجموعة من الأعراض، والتي يمكن أن تكون عميقة جدًا لدى النساء وتؤثر أيضًا على الوظائف الحيوية الأخرى.

ما يجب أن نتذكره أيضًا هو أن الغدة الدرقية هي عضو مؤثر للغاية، ويمكن أن يؤثر على كل عضو آخر في الجسم، ويمكن أن يكون من الصعب بشكل متزايد التمييز بين الأعراض، خاصة عندما تكون غير مدرك.

وبالتالي ، يجب على النساء أن يبحثن بجدية عن العلامات والأعراض التحذيرية، وأن يأخذن الرعاية المناسبة.

قد تتطلب بعض الأعراض أيضًا مزيدًا من الاختبارات لمستويات TSH و T3 و T4 ومعرفة ما إذا كان ما قد تعاني منه هو فرط نشاط الغدة الدرقية أو قصور الغدة الدرقية (خمول الغدة الدرقية).

6 علامات تحذيرية مبكرة لأمراض الغدة الدرقية عند النساء

نقص أو زيادة في الوزن غير مبررة

مستويات الغدة الدرقية لها تأثير كبير على التمثيل الغذائي العام لديك وتحافظ على وزنك تحت السيطرة أيضًا.

في حين أن هناك الكثير من الأسباب لفقدان الوزن أو زيادته ، إذا كنت تسجلين تغييرات مفاجئة أو غير مبررة في وزنك، فمن المحتمل أنك قد تحتاجين أولاً إلى فحص الغدة الدرقية.

في حين أن المستويات المنخفضة من هرمونات الغدة الدرقية يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن، فإن فرط نشاط الغدة الدرقية يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن ويجعلك تفقدين الوزن بشكل غير متوقع.

يعد فقدان الوزن المرتبط بقصور الغدة الدرقية أحد أكثر التغييرات شيوعًا عند النساء.

اسمرار طيات الجلد حول الرقبة

من الأعراض المبكرة الشائعة لاضطراب الغدة الدرقية اسمرار الجلد حول رقبتك، وقد وجدت الأبحاث أن اسمرار طيات الجلد حول الرقبة يكون عادة بسبب النوبات الهرمونية، وأكثر شيوعًا عندما تعمل الغدة الدرقية وهذه إحدى العلامات التي غالبًا ما يُطلب من النساء والرجال أن يكونوا على اطلاع بها، وأن يخضعوا للاختبار إذا لزم الأمر.

يمكن أن يؤدي اضطراب مستويات T3 و T4 أيضًا إلى حدوث مشكلات مثل جفاف الجلد أو حكة فروة الرأس أو البشرة الدهنية أو التسبب في تقصف الأظافر.

التعب والضعف

غالبًا ما يُنظر إلى فقدان الطاقة أو الشعور بالتعب على أنه علامات الشيخوخة والضغط اليومي، لكن يمكن أن يكون التعب المزمن غير المنتظم والشعور بالإرهاق نتيجة لمشكلة أساسية في الغدة الدرقية نظرًا لأن غدتنا الدرقية تؤثر بشكل كبير على وظيفة التمثيل الغذائي، فقد يؤدي خمول الغدة الدرقية إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي ويزيد من شعورك بالتعب والخمول بشكل منتظم.

صعوبة النوم جيداً

صعوبة النوم هو علامة أخرى للاشتباه في وجود مشكلة أساسية في الغدة الدرقية، حيث يمكن أن يؤثر الخلل الوظيفي في الغدة الدرقية بشكل رهيب على نومك ويسبب الأرق، كما يمكن أن يؤدي أيضاً إلى النعاس أثناء النهار.

القلق والعصبية وضباب الدماغ

لا ينبغي أبدًا الاستخفاف بأي أعراض لإضعاف الصحة النفسية أو تدهورها، في حين أن الكثير من الظروف الصحية مرتبطة نسبيًا بتقلبات المزاج والإجهاد، يُقال إن النساء اللائي يعانين من الغدة الدرقية أكثر عرضة للإصابة بمشاكل القلق والعصبية والرعشة والتهيج وتقلبات المزاج الشديدة، بالإضافة إلى ضباب الدماغ، ويمكن أن تشمل الأعراض الأخرى لقصور الغدة الدرقية فقدان الذاكرة وانخفاض مستويات التركيز وفقدان الطاقة في أداء الأنشطة والروتينات اليومية وما يمكن أن يحدث أيضًا إذا تأخر تشخيص الغدة الدرقية أو علاجها هو المزيد من مشاكل القلق.

تغيرات الدورة الشهرية

في النساء، يعتبر أي نوع من التغيرات في الدورة الشهرية علامة تحذير على متلازمة تكيس المبايض أو مشاكل العقم ومع ذلك، لا يمكن أن يكون هذا هو الحال في كل وقت.

يمكن أن يتسبب اضطراب مستويات الغدة الدرقية أيضًا في حدوث الكثير من التغييرات الدورية والتأثير على تدفق الدورة الشهرية المنتظم، لأن الغدة الدرقية تتحكم مباشرة في جهازك التناسلي.

رغم أن المستويات المنخفضة جدًا أو المرتفعة من هرمونات الغدة الدرقية يمكن أن تجعل الدورة الشهرية خفيفة أو ثقيلة إلا أنه عند النساء الأكبر سنًا (فوق سن 35)، يمكن أيضًا أن توقف الدورة الشهرية لفترة طويلة، أو تؤدي إلى انقطاع الطمث مبكرًا ومن ثم ، ينبغي الالتفات إلى أي تغييرات في أقرب وقت ممكن.