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شكرا لقرائتكم خبر عن تحمى القلب.. أسباب صحية تدفعك لإضافة ورق اللورا إلى طعامك والان مع تفاصيل الخبر
تساعد على الهضم
لها تأثير قوي على الجهاز الهضمي، تقلل من السموم فى الجسم وقد ثبت فعاليتها في تهدئة اضطراب المعدة وعلاج أعراض مرض الاضطرابات الهضمية.
ورق اللورا
الحفاظ على صحة القلب
تتكون ورق اللورا من مركبات عضوية مثل الروتين وحمض الكافيين، تساعد هذه المركبات في تقوية جدران الشعيرات الدموية والقضاء على الكوليسترول السيئ من نظام القلب والأوعية الدموية والذي بدوره يحافظ على صحة قلبك، توفر مضادات الأكسدة التى تساعد فى تقليل الالتهاب وبالتالي تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.
ورق اللواري
إدارة مرض السكري
نظرا لأن ورق اللورا تتكون من مواد كيميائية نباتية وزيوت أساسية ، فقد ثبت أن استهلاكها بشكل منتظم يحسن التمثيل الغذائي للأنسولين والجلوكوز، يساعد وجود مادة البوليفينول على تنظيم مستويات الجلوكوز وتحسين صورة الدهون لدى المريض.
تحسين النوم
تساعدك ورق اللورا على استرخاء جسمك والحصول على نوم أفضل وتمنع الأرق، كما تساعد أيضًا على تهدئة عمل الدماغ.
ورق اللواري