تحمى القلب.. أسباب صحية تدفعك لإضافة ورق اللورا إلى طعامك

onlymyhealth

القاهرة - سامية سيد - ورق اللورا من الأعشاب التي تستخدم في الطهي، ولها رائحة مميزة وتعطى للطهى مذاقا خاصا، كما أن لها العديد من الفوائد الصحية أيضا أبرزها تحسين الهضم والسيطرة على مستويات السكر بالدم، وفقا لما ذكره موقع ""هناك العديد من الأسباب تجعلك تضيف ورق اللورا إلى نظامك الغذائي للاستفادة منها صحيا. فوائد ورق اللورا الصحية

تساعد على الهضم

لها تأثير قوي على الجهاز الهضمي، تقلل من السموم فى الجسم وقد ثبت فعاليتها في تهدئة اضطراب المعدة وعلاج أعراض مرض الاضطرابات الهضمية.



ورق اللورا