شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: المتعافون من كورونا الشباب أكثر عرضة لاستعادة حاسة الشم بنسبة 10% من كبار السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أجرتها كلية الطب بجامعة فرجينيا كومنولث الأمريكية، أن المتعافين من فيروس كورونا الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا والذين فقدوا حاستى الشم والتذوق هم أكثر عرضة لاستعادتها من المرضى الأكبر سنًا، بحسب ما ذكر موقع جريدة "ديلي ميل" البريطانية.

ونظر الباحثون في بيانات ما يقرب من 800 شخصاً قالوا إنهم فقدوا القدرة على الشم بعد الإصابة بالفيروس، وكان المرضى الأصغر سنًا أكثر عرضة بنسبة 10% لاستعادة الإحساس بعد الشفاء من البالغين في منتصف العمر أو كبار السن.

علاوة على ذلك، أفاد ربع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا بأن لديهم حاسة شم غير طبيعية- إما شم رائحة الأشياء بشكل مختلف عما كانوا عليه من قبل أو إحساس خافت جدًا بمجرد عودتها.

في مارس 2020 دعت الأكاديمية الأمريكية لطب الأنف والأذن والحنجرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إلى إضافة فقدان الشم أو عدم القدرة على الشم إلى قائمة العلامات المحتملة لفيروس كورونا.

أثبتت الدراسات المبكرة أن 64 % من المرضى أبلغوا عن تغير في حاسة الشم أو التذوق في ذلك الوقت، قالت منظمة الصحة العالمية إنها تحقق في الصلة المحتملة بين فقدان حاسة الشم وأعراض كورونا، لكن الأدلة كانت أولية.

في 27 أبريل الماضى، أضاف مركز السيطرة على الأمراض "فقدانًا جديدًا في حاسة التذوق أو الشم" إلى قائمة الأعراض الرسمية لكورونا ومع ذلك، لم يتضح منذ بداية الوباء أي العوامل مرتبطة بتعافي فقدان حاسة الشم.





وأجابت دراسة جديدة في المجلة الأمريكية لطب الأنف والأذن والحنجرة على هذا السؤال، حيث جمع الباحثون بيانات عن 798 مشاركًا بالغًا بين 11 أبريل 2020 و 25 يونيو 2021 الذين أبلغوا عن فقدان الشم في استطلاع على شبكة الإنترنت على مستوى البلاد، تلقى المشاركون استطلاعات متابعة بعد 14 يومًا وشهر واحد ، وثلاثة أشهر ، وستة أشهر من تسجيلهم لأول مرة.

طُلب منهم تصنيف حاسة الشم لديهم على أنها "جيدة جدًا" أو "جيدة" أو "فقيرة" أو "سيئة جدًا" أو "غائبة" قبل الجائحة وأثناء كل استطلاع للرأي، في اليوم الرابع عشر ، صنف حوالي نصف المشاركين فقط - حوالي 52 % حاسة الشم لديهم على أنها "جيدة" أو "جيدة جدًا" بعد فقدها.

ووجد الباحثون أن عوامل مثل العرق والجنس وتاريخ التدخين وفصيلة الدم لم تكن تنبؤهم باستعادة حاسة الشم ولكن العمر كان كذلك.

من بين أولئك الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا، قال 83.2% إنهم استعادوا حاسة الشم لديهم مقارنة بـ 74.5 % ممن تقل أعمارهم عن 40 عامًا، أي بفارق 10%.

وقال 25.5٪ من المرضى فوق سن الأربعين إن إحساسهم "غير طبيعي" مقارنة بـ 16.8٪ من البالغين تحت سن 40، وأضاف الباحثون أنهم ليسوا متأكدين من سبب احتمال أن يفقد المرضى الأكبر سنًا حاسة الشم، ولكن هناك بعض النظريات.

تتضاءل حاسة الشم لدى الأشخاص مع تقدمهم في السن مع فقدان النهايات العصبية وانخفاض إنتاج المخاط في الأنف، مما قد يمنع الرائحة من العودة إذا فقدت أثناء الإصابة بعدوى كورونا، بالإضافة إلى ذلك، قد تتدهور بطانة تجويف الأنف مع تقدم العمر، مما يؤدي إلى زيادة مخاطر فقدان حاسة الشم في منتصف العمر أو كبر السن.

وكتب الباحثون: "على الرغم من أنه لا يُعرف حاليًا سوى القليل عن العوامل التي قد تنذر باحتمالية أعلى أو أقل لاسترداد حاسة الشم"، تشير هذه الدراسة إلى أن استعادة الوظيفة مرتبطة بشكل إيجابي بالمرضى الأصغر سنًا والذين يعانون من احتقان الأنف.