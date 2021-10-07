شكرا لقرائتكم خبر عن دايت التمر واللبن لخسارة 4 كيلو خلال أسبوع.. اعرف المسموح والممنوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ريجيم التمر واللبن من أكثر الأنظمة الغذائية التى يتبعها الكثيرون خلال معركتهم مع السمنة، للتخلص من الوزن الزائد خلال وقت قياسى، حيت تعد خطة جيدة تتكون من عنصرين رئيسيين فقط، التمر والحليب، بجانب الحصول على أكبر قدر من الطاقة التى يحتاجها جسمك للقيام بالمهام المختلفة، طبقا لما ورد فى موقع Healthline.

تتكون حمية التمر واللبن من مكونين فقط يتم تقسيمهما إلى ثلاث وجبات رئيسية خلال اليوم، لكن مع الأخذ بالاعتبارعدم اتباع هذا النظام لأكثر من أسبوع، ثم يمكنك اتباع نظام غذائى آخر فى الأسبوع التالى ثم اتباع هذا النظام الغذائى مرة أخرى، حتى لا تفقد كل الفيتامينات والمعادن الأخرى التى يمتصها جسمك من الأطعمة الأخرى.

يساعد رجيم التمر واللبن جسمك على إنقاص الوزن، وخسارة ما يقرب من 4 كيلو خلال أسبوع فقط، بجانب الحفاظ على صحتك، لأن التمور من الأطعمة الفائقة لأنها تحتوى على الكربوهيدرات والبروتينات، وبجانب أنه غنى بالألياف، لذا يمكن أن ينظم التمر حركة الأمعاء ويمنع الإمساك، كما أظهرت الدراسات أن تناول التمر له تأثير مباشر على صحة الدماغ، فإن اتباع نظام غذائى يحتوى على التمر يمكن أن يساعدك على تعزيز وظائف عقلك ولن يفقدك التركيز خلال اليوم.

ويحتوى التمر أيضا على معادن مهمة تشمل الفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم، وجميعها مفيدة لصحة العظام، وفيما يتعلق بالحليب فهو مصدر غنى بالبروتين، وهو أهم ما يحتاجه الجسم، نظرًا لأنه يحتوى على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة التى يمكنها تحسين وظائف الجسم، ويسهم خلط التمر والحليب فى إنقاص الوزن دون فقدان أى فيتامين أو معادن أو الشعور بالتعب والإرهاق، حيث يحتوى الحليب على البروتين، والتمر غنى بالألياف، وكلاهما ملىء بالفيتامينات والمعادن المفيدة للجسم، لذلك فإن تناول هاتين المادتين فقط يمكن أن يكون له تأثير كبير على جسمك.

ويعتمد رجيم التمر واللبن على تناول 7 حبات من التمور وكوب حليب قليل الدسم أو كوب من الزبادى خلال وجبة الإفطار، وفى وجبة الغداء تتناول 7 حبات من التمر أو كوب من الحليب قليل الدسم أو كوب من الزبادى.

وفى وجبة العشاء يمكنك تناول 7 حبات تمر أو كوب من الحليب قليل الدسم أو كوب من الزبادى، مع الإكثار من تناول الماء على مدار اليوم، ويسمح بتناول الشاى والقهوة دون إضافة السكر.