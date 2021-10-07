شكرا لقرائتكم خبر عن «العفو والصفح» وقاية من الجلطات القلبية.. تعرف على السر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير لا يمكن فصل الحالة النفسية عن الحالة البدنية، وما يلحق الجسد من مضاعفات بسبب ما يواجه الإنسان من توترات نفسية في حياته.

الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب حذّر من استرجاع المواقف الحزينة ومضاعفاتها على القلب.

وأضاف النمر على حسابه في تويتر : ” استرجاع المواقف الحزينة من الذاكرة بشكل مستمر وعدم تناسيها يجعل العبء مستمراً على القلب لفترات طويلة، وبذلك يزيد من احتمالية حدوث جلطات القلب”.

وأوضح أنه عندما تعفو عن الآخرين فأنت تشتري صحتَك وراحةَ بالك ومغفرةَ ربك.

كانت هذه تفاصيل خبر «العفو والصفح» وقاية من الجلطات القلبية.. تعرف على السر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.