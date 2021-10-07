شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: النظام الغذائى النباتى والمكسرات يخفضان خطر الإصابة بالأمراض المزمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة صادرة عن جامعة لوما ليندا الأمريكية، عن أفضل نظام غذائى عند تناوله يساعدك في خفض مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة، وزيادة متوسط عمرك الافتراضى نحو 10 سنوات، وخفض خطر الوفاة المبكرة، طبقا لما ورد في موقع اكسبريس.

وقال الباحثون إن المكسرات من أهم الأطعمة التي يمكن أن تساعدك على العيش لفترة أطول، بجانب اتباع نظام غذائى نباتى، حيث تبين أن كبار السن الذين اتبعوا نظاما غذائيا نباتيا تجاوزت أعمارهم 83 عاما، مقارنة بغيرهم الذى لم يتبعوا نظام غذائيا .

وأوضحت الدراسة التي استمرت نحو 14 عاما، والتي تعتبر بمثابة تحليل لقياس أهمية الأنظمة الغذائية على متوسط العمر الافتراضى للإنسان، مع الأخذ في الاعتبار أن جميع المشاركين بالدراسة غير مدخنين وامتنعواعن استهلاك الكحول.

وحذرت الدراسة من تناول الأنظمة الغذائية التي تعتمد على كميات كبيرة من اللحوم، التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء، خاصة اللحوم المصنعة مثل اللانشون، وأوصى الباحثون بتناول النظام النباتى الذى يعتمد على تجنب تناول اللحوم، بحيث تعتمد وجباتك اليومية من البروتين على سبيل المثال مثل الفول والبازلاء والعدس وكذلك المكسرات والبذور، حيث أوضح الباحثون أن البقول هامة وأفضل مصدر للبروتين، كبديل عن تناول اللحوم أو الأسماك ومنتجات الألبان، ويحتوى البروتين على العديد من الأحماض الأمينية، التي تعمل على بناء وإصلاح خلايا الجسم.

وأشار الباحثون إلى أن معظم النباتيين عادة ما يكون لديهم ما يكفي من البروتين والكالسيوم، الموجود في منتجات الألبان في نظامهم الغذائي، كما يمكنك الحصول على الحديد من نظامك الغذائي من خلال تناول الفاكهة المجففة والبيض والخضراوات ذات اللون الأخضر الداكن، مثل الجرجير والبروكلي والخضراوات الربيعية، والخبز الكامل.

وأشارت الدراسة إلى أن زيت بذور الكتان وبذور اللفت وزيت الصويا أفضل المصادر للحصول على مكملات أوميجا 3 الدهنية، التي توفرها الأسماك، بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي نباتي، فإن تناول حفنة من المكسرات، بما يعادل خمس مرات في الأسبوع، يمكن أن يساعد في إضافة سنوات إلى حياتك.