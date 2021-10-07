شكرا لقرائتكم خبر عن للأمهات.. هل يمكنك تناول السوشي أثناء الرضاعة الطبيعية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال فترة الحمل تمنع الأم من تناول بعض الأطعمة للحفاظ على صحة الجنين وصحتها، ويقل هذا الأمر بعد الولادة وأثناء الرضاعة الطبيعية، ولكن يظل هناك بعض الأطعمة الممنوعة للحفاظ على صحتك وصحة طفلك.

ومن الأطعمة الممنوعة خلال فترة الحمل هي السوشي، فإذا كنت من عشاق هذا النوع من الطعام فعليك التعرف إذا كان بإمكانك تناوله بعد الولادة وأثناء الرضاعة الطبيعية أم لا، وذلك وفقا للتقرير المنشور عبر موقع " verywellfamily".

وفقًا للخبراء يمكنك تناول السوشي أثناء الرضاعة الطبيعية ولكن مع بعض الاحتياطات، تقول الدكتورة كلير فيرجا اخصائية التغذية، ومتخصصة في صحة ما قبل الولادة وبعدها ، إن تناول السوشي باعتدال أثناء الرضاعة الطبيعية آمن تمامًا، ولكن يجب على النساء الحوامل والمرضعات تجنب الأسماك عالية الزئبق لأنها تسبب في حدوث مشاكل أعصاب الجسم، فإذا لم تسرفي في تناوله فأنت في أمان.

أشار التقرير إلى أن الأسماك مصدر للبروتينات الخالية من الدهون والفيتامينات المهمة للأمهات المرضعات وأطفالهن، ولا تحتاج الأمهات المرضعات إلى تجنب السوشي طالما أنه من مكان موثوق فيه، ولكن دون الإسراف في تناوله.

وأوضح التقريربعض المحاذير التي علي الأم القيام بها للحفاظ على صحة الطفل، ومنها :

-من الآمن أن تأكل الأم المرضعة السوشي، ولكن يجب اختيار الأسماك التي تحتوي على نسبة منخفضة من الزئبق لتقليل خطر تعرض الطفل لمشاكل في الأعصاب.

-ابتعدي قدر الإمكان عن الأسماك النيئة واستبدليها بالمطهية أثناء اختيارك للسوشي.