شكرا لقرائتكم خبر عن علامات غريبة تدل على عبقريتك.. منها عض الأصابع وشعورك الدائم بالملل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكون لدى البعض شعور بأنهم يملكون قدرات عقلية خارقة خاصة حين تأتي تقفز إلى الذهن فكرة غير مألوفة أو نتمكن من تخمين شيئا ما ويكون صحيحا، الأبحاث والحقائق أكدت أن هناك بعض الإشارات التي تدل على أن شخص بعينه يمتلك نسبة من العبقرية والذشكاء .

ويقدم موقع Brightside تقريرا بأهم تلك الإشارات التي تدل على العبقرية وهى:

الشعور الدائم بالملل:

عادة يشعر الأشخاص الأذكياء بالملل من الروتين، وهذا يرتبط بحقيقة أن امتلاك هذا الشخص مهارات وقدرات متطورة يجعله يتذمر دائما حين يكون مكلفا بمهام اعتيادية، ولا يجذب انتباه هؤلاء الأشخاص مجرد الحديث عن أسعار العقارات أو أي نوع من هذه الموضوعات التقليدية، فهم ينجذبون أكثر إلى الحديث عن أخبار عالمية أو محاولة استنتاج بعض الحقائق.

التفكير في سبب الوجود:



التفكير الوجودى

عادة يعاني العباقرة من مشكلات نفسية مرتبطة بالتفكير في سبب وجودهم في هذه الحياة، فهم يعتقدون أنه من الضروري أن يحددوا لأنفسهم مهمة واضحة يقومون بها حتى يصلوا إلى هدف معين، وإن شعروا في وقت من الأوقات أنهم غير قادرين على فعل ذلك أو أنهم قد اختاروا مهمتهم في الحياة بشكل غير صحيح وأنهم غير قادرين على الاستمرار، فذلك سيجعلهم يعانون من أزمات نفسية.

عادة عض الأصابع:



العبقرى يعض أصابعه

يقول بعض الخبراء إن العباقرة يكون من الصعب عليهم أن يتخلصوا من العادات السيئة أكثر من الأشخاص العاديين، وعادة عض الأصابع بشكل خاص لا تدل فقط على الشعور بالتوتر كما يعتقد البعض، بل إنها أيضا تدل على أن أصحابها هم مثاليون يحاولون إنجاز مجموعة من المهام في أسرع وقت ممكن.

النسيان:



النسيان آفة العباقرة

حتى العباقرة يكون لديهم بعض نقاط الضعف وبعض العيوب، وأصحاب العقول المتميزة عادة ما تكون أذهانهم مليئة بأفكارهم الخاصة، لذا فإنهم قد ينسون تماما أداء المهام الروتينية اليومية