خبر سار يتعلق بالمتحور دلتا.. هذا ما سنشهده قريباً!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 أكتوبر 2021 06:03 مساءً - منذ 41 دقيقة

آخر تحديث: 7 - أكتوبر - 2021 6:24 مساءً

تعد سلالة دلتا واحدة من العديد من المتغيرات لفيروس كورونا، التي سيطرت وهيمنت أكثر من المتغيرات السابقة بسبب قابلية انتقالها بشكل أفضل وقدرتها على التكاثر بسرعة في الجسم، ومن ثم تصبح أسرع وأكثر عدوى.

ولكن وفي بحث طبي حديث، أفاد الخبير الطبي يفغيني كونين بأن سلالة “دلتا” باتت تعتبر بمثابة القاعدة لتطور هذا الفيروس وقد تكون المتحور الأخير له.

وحسبما نقلت وكالة سبوتنيك، أوضح كونين العضو بالأكاديمية الوطنية الأميركية للعلوم وعضو الأكاديمية الأوروبية وأكاديمية العلوم الروسية الباحث الرائد بالمركز الوطني للتكنولوجيا الحيوية التابع للمكتبة الطبية الوطنية لمعاهد الصحة الأميركية، انه “على مدى فترة من الوقت (حوالى شهرين) بقي متحور دلتا سائدا ومستقرا”.

ويبقى السؤال هل سيتم استبدال هذا المتحور بآخر، أم أنه بات الشكل النهائي للفيروس؟ طبعا يجب علينا أن ندرك أن المسار التكيفي لأي كائن حي، بما في ذلك الفيروس، معقد للغاية. وهو يتضمن العديد من القمم والخيارات المختلفة. ولكن كلما زاد تمحور الفيروس زاد تكيفه لدى الجسم المضيف له، وبات تطوره إلى الأعلى أكثر صعوبة، لتصبح أقل بكثير طرق انتقاله إلى شكل أعلى من العدوى”.

وبين كونين أنه في ظروف تطعيم السكان ضد فيروس كورونا، تنتقل إلى المقدمة، قدرة الفيروس على اختراق الدفاع المناعي المتشكل. مشيرا إلى أن ظهور مثل هذه السلالات يترافق ببعض الصعوبات (من الصعب على الفيروس الحفاظ على قدرة عالية على الارتباط بالمستقبلات) وفي نفس الوقت “الهروب” من الأجسام المضادة. مضيفا “من الصعب الجمع بين كل ذلك، وتبقى قليلة جدا فرص دلتا لإنتاج طفرات قادرة على الصمود أمام الأجسام المضادة”.

وأقر الخبير بأنه لا يستطيع الجزم أن الفيروس لن ينتقل إلى مستوى جديد من التطور، لكن العوامل المذكورة تشير إلى أن الوضع ليس في غاية السوء.