شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أنواع اختبارات تجلط الدم وأهميتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخثر الدم أو تجلط الدم هو العملية التي تمنعنا من النزيف بشكل مفرط عند إصابتنا بجروح، حيث يتحول الدم من سائل إلى حالة صلبة مكونًا جلطة دموية، من خلال التخثر، يمكن أن تبدأ أجسامنا في الشفاء والتعافي من الجروح، ويحدث التخثرغير الطبيعي عندما ينزف الناس بسهولة شديدة وبشكل مفرط أو عندما تتطور الجلطات في الأوعية الدموية، لكن تسمح اختبارات تجلط الدم لطبيبك بتقييم سرعة ومدى تجلط الدم لديك، في سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على كل ما تحتاج لمعرفته حول اختبارات تجلط الدم، بحسب موقع " bassadvancedurgentcare".

أنواع اختبارات تجلط الدم

تهدف اختبارات تجلط الدم إلى فحص العملية والعوامل الموجودة في عملية تجلط الدم وتشمل أنواع اختبارات التخثر أو تجلط الدم هي:يحلل اختبار تخثر الدم هذا مدى سرعة إغلاق الأوعية الدموية بعد إجراء الجرح.

وقت النزيف Bleeding Time

أثناء الاختبار، سيتم إجراء جرح صغير في الساعد، سيقيس الأطباء الوقت الذي يستغرقه النزيف حتى يتوقف بعد إجراء الجرح.

الفاصل الزمني الطبيعي لوقف النزيف هو حوالي 7 إلى 9 دقائق، قد تشير فترات النزيف غير الطبيعية إلى:

-عيب في الأوعية الدموية

-انخفاض مستويات عدد الصفائح الدموية (قلة الصفيحات)

-عيب تراكم الصفائح الدموية

زمن البروثرومبين وزمن الثرومبوبلاستين الجزئي

يركز كلا الاختبارين على تحليل جميع عوامل التخثر (البروتينات) الخاصة بتجلط الدم.

تتكون هذه الاختبارات من أخذ عينة دم لتحليلها في المختبر. ستشير نتائج الاختبار إلى مقدار الوقت الذي يستغرقه دمك لتشكيل جلطة. متوسط ​​الوقت حوالي 10 إلى 14 ثانية.

هذه الاختبارات مفيدة للتحقق من حالات مثل:

-نقص فيتامين ك

-مشاكل في الكبد

-اضطراب النزيف

-سرطان الدم

-مشاكل نخاع العظام

اعتمادًا على حالتك الصحية، سيحدد طبيبك أي من الاختبارين ضروري أحيانًا يطلب الأطباء كلا الاختبارين للحصول على رؤية أفضل وأكثر شمولاً لإنتاج الفيبرين.

اختبار توقيت الثرومبين

يقيس هذا الاختبار مدى سرعة عملية تحويل الفيبرينوجين إلى الفيبرين أثناء وجود الثرومبين.

قد تشير النتائج غير الطبيعية إلى:

--مستويات منخفضة من الفيبرينوجين (

-الفيبرينوجين غير الطبيعي

-وجود مواد (أدوية ، مكملات) تتداخل مع التخثر

-مرض الكبد

-السرطان

اختبار الدم لمنتجات تحلل الفبرين

منتجات تحلل الفيبرين (FDPs) هي مكونات الدم المتروكة في مجرى الدم بعد ذوبان الجلطات في الدم.

تهدف النتائج إلى إظهار ما إذا كان نظام تحلل الفبرين يعمل بشكل صحيح، ونظام تحليل الفبرين مسئول عن تنظيم تدفق الدم عن طريق منع تطور جلطات الدم غير الضرورية.

النتائج الطبيعية عادة ما تكون أقل من 10 ميكروجرام / مل.

قد تكون النتائج غير الطبيعية علامة على:

-مشاكل تخثر الدم

-مرض الكبد

-مرض كلوي

-انخفاض مستويات الأكسجين في الدم

-سرطان الدم

-مشاكل الحمل مثل تسمم الحمل وانفصال المشيمة والإجهاض

-مرض قلب خلقي