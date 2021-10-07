شكرا لقرائتكم خبر عن السر وراء "أصابع كوفيد".. احمرار أصابع القدم يعود لمحاربة جهاز المناعة للفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أن حالة الجلد المعروفة باسم "أصابع كوفيد" والتي تتمثل في أن تصبح أصابع القدمين باللون الأحمر أو الأرجوانى وتورمها كأحد الأعراض الغريبة لفيروس كورونا، من الآثار الجانبية لاستجابة الجهاز المناعي لمحاربة الفيروس التاجي، بحسب ما ذكرت جريدة "الجارديان" البريطانية.

وينتج عن الأعراض التهاب يشبه تورم الأصابع واحمرار في اليدين والقدمين، مع استمرار الحالة أحيانًا لعدة أشهر في كل مرة، وتتطور "أصابع كوفيد" عادة في غضون أسبوع إلى أربعة أسابيع من الإصابة، ويمكن أن يؤدي إلى تورم أصابع القدم والأصابع أو تغير لونها.

قام الباحثون وراء الدراسة، التي نُشرت في المجلة البريطانية للأمراض الجلدية، بفحص 50 مشاركًا يعانون من الحالة و 13 مصابًا بتورم الأصابع التي نشأت قبل الوباء.

ووجدوا آلية واحدة وراء كلا النوعين من الحالات تتضمن قيام الجسم بتوليد استجابة مناعية بمستويات عالية من بعض الأجسام المضادة الذاتية، والتي تستهدف عن طريق الخطأ خلايا وأنسجة الشخص وتتفاعل معها، بالإضافة إلى الفيروس الغازي، كما وجدوا أيضًا تداخلًا مع النوع الأول من الإنترفيرون، وهو بروتين رئيسي في الاستجابة المضادة للفيروسات.

بالإضافة إلى الجهاز المناعي، يبدو أن الخلايا المبطنة للأوعية الدموية التي تغذي المناطق المصابة تلعب أيضًا دورًا مهمًا في تطور أصابع كوفيد وتورم الأصابع.

قال كبير مؤلفي الدراسة، الدكتور تشارلز كاسيوس، إن البحث قدم فهماً أعمق للحالة، حيث تمت دراسة ونشر علم الأوبئة والسمات السريرية للآفات الشبيهة بتورم الأصابع."

أثيرت مخاوف في الأشهر الأولى من الوباء من أن ما يسمى بـأصابع كورونا كان أحد الأعراض غير المعترف بها لعدوى كورونا، بعد أن أبلغ المرضى في العديد من البلدان عن الحالة على الرغم من أنهم، في بعض الحالات، لم يظهروا أيًا من الأعراض المعتادة.





تم وصف احمرار أصابع القدم على جانب أو نعل القدم أو على اليدين والأصابع في مايو 2020، وأفادت المجلة الأوروبية لأمراض الأطفال الجلدية عن "وباء" من الحالات بين الأطفال والمراهقين في إيطاليا.

وقالت المجلة إنه على عكس الطفح الجلدي المرتبط بفيروس كورونا، لم يتم ملاحظته من قبل لاحظنا "وباء"الآفات الوعائية الحادة وذاتية الشفاء في اليدين والقدمين لدى الأطفال والمراهقين الذين لا تظهر عليهم أعراض.

وافق طبيب الأقدام في المملكة المتحدة، الدكتور إيفان بريستو، على أنه بالنسبة لمعظم الناس،انتهت تلك الحاله من تلقاء نفسها على غرار تورم الأصابع.

ومع ذلك ، قال إن بعض الناس قد يحتاجون إلى العلاج بالكريمات والأدوية الأخرى "سيساعد تأكيد السبب على تطوير علاجات جديدة لإدارته بشكل أكثر فعالية."

قالت الدكتورة فيرونيك باتاي ، استشارية الأمراض الجلدية والمتحدثة باسم مؤسسة الجلد البريطانية، إن ظاهرة أصابع كورونا شوهدت كثيرًا خلال المرحلة المبكرة من الوباء ، لكنه كان أقل شيوعًا في موجة دلتا الحالية، وأضافت إن هذا قد يرجع إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يتم تطعيمهم أو الحصول على بعض الحماية ضد كورونا من الإصابات السابقة.