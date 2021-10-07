شكرا لقرائتكم خبر عن خبير يحذر من علامات شائعة في البطاطس.. مركب سام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

حذّر الطبيب والمقدم التلفزيوني الروسي ألكسندر مياسنيكوف، من علامات تظهر على البطاطس يجب تجنبها عن شرائها كونها قد تسبب تسمم.

وقال الطبيب الروسي، خلال برنامجه في قناة “روسيا 1″، إن وجود الدرنات الخضراء الظاهرة على حبة البطاطس نفسها خطر ويجب تجنب البطاطس التي تظهر عليها هذه العلامات عند الشراء.

وحذر مياسنيكوف من أن “الأجزاء الخضراء من البطاطس تحتوي على مركب السولانين السام”.

كما نصح مياسنيكوف بتناول البطاطس المهروسة أو المسلوقة مع قشورها، لأنها تحتوي على البوتاسيوم، وهي مفيدة للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية. كما أوصى بإعطاء الأفضلية للبطاطس الطازجة أول قطافها.