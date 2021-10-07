شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيم الخيار.. أسرع طريقة لخسارة 7 كليو فى 7 أيام.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ريجيم الخيار.. أحد الأنظمة الغذائية المتبعة لخسارة الوزن فى وقت قصير جدا، لأنه يمكنك من خسارة 7 كيلو من وزنك في غضون أسبوع، إلى جانب فوائده الأخرى والتى من أبرزها أنه يمنح جسمك مزيدا من الترطيب لأنه يحتوى على نسبة كبيرة من الماء، طبقا لما ورد في موقع Healthline.

يساعد نظام الخيار الغذائي على إنقاص الوزن على المدى القصير عن طريق الحد من تناول السعرات الحرارية، حيث يمكنك اتباعه لمدة تتراوح من 7-14 يومًا، ويسهم في خسارة مايقرب من كيلو يوميا، ويتكون النظام الغذائي بشكل أساسي من الخيار، إلى جانب عدد قليل من الأطعمة الغنية بالبروتين، مثل البيض والدجاج والأسماك والمكسرات.



رجيم الخيار

ويعتمد ريجيم الخيار على استبدال معظم الأطعمة بالخيار، حيث ينصح الخبراء خلال هذا النظام الغذائي بتناول الخيار كلما شعرت بالجوع، نظرا لأنه من الخضراوات منخفضة السعرات الحرارية.