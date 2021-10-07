صحة ورشاقة

ليبيا.. تسجيل 915 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 7 أكتوبر 2021

أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الخميس، تسجيل 915 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتسجيل و19 وفاة خلال 24 ساعة.

 

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 351 إصابة، فيما شهدت المنطقة الغربية التي تقع فيها المدينة 10 حالات وفاة.

 

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 344 ألفًا و847 شخصًا، بينهم 72 ألفًا و571 حالات نشطة، ووفاة 4739 شخصًا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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