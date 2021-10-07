شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل ثلاثة مكوّنات غذائية لتعزيز طول العمر.. ما هما؟ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 7 أكتوبر 2021

لا يوجد حل سحري لتحقيق طول العمر، ولكن بعض المكونات يمكن أن تعزز فرصك في زيادة متوسط حياتك المحتمل.



ويعد طول العمر هدفا صعب المنال لأن الحياة مليئة بالمصاعب غير المتوقعة. ومع ذلك، فإن إحدى أعظم الأفكار التي يوفرها العلم هي مدى إمكانية التخفيف من العديد من هذه التهديدات. ويعتبر النظام الغذائي محور هذا الجهد، وهناك مكونات محددة مرتبطة بعمر أطول.

وكشفت الدكتورة ديبورا لي، من صيدلية دكتور فوكس على الإنترنت، أنه يجب تضمين المكسرات في نظام الحماية الخاصة بنا.

واستشهدت بمراجعة الأدبيات المنشورة في المجلة البريطانية للتغذية، والتي تشهد على فوائد تناول المكسرات طول العمر.

وتعمقت المراجعة في أربع دراسات كبيرة لتقييم التأثير الوقائي للقلب من تناول المكسرات.

وأفادت الدكتورة لي: ""وجدوا أن خطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي كان أقل بنسبة 37% لدى الأشخاص الذين يتناولون المكسرات أربع مرات أو أكثر في الأسبوع، مقارنة بأولئك الذين نادرا ما يأكلون المكسرات. وكان الحد من المخاطر بنسبة 8.3% لكل جزء من المكسرات، أسبوعيا".

ووُثّقت الفوائد الصحية لتناول المكسرات للوقاية من أمراض القلب بشكل جيد.

ويوضح دكتور فوكس: "تحتوي المكسرات على كميات كبيرة من الدهون "الجيدة"- وهي دهون غير مشبعة ومتعددة تساعد على خفض نسبة الكوليسترول الضار".

ويُعرف الكوليسترول الضار بأنه مادة دهنية تتجمع في جدران الشرايين من الداخل - وهي مقدمة رئيسية لأمراض القلب.

ويعتبر الكركم أحد المكونات الرئيسية لأطباق الكاري الهندية وجنوب شرق آسيا. ووفقا لـ فوكس، تُعزا فوائد طول العمر للكركم أساسا إلى الكركمين - المركب النشط للكركم.

وأفاد فوكس: "في ذباب الفاكهة والفئران، ثبت أن مكملات الكركمين تزيد من متوسط ​​العمر المتوقع". كما يتصدى الكركمين لتأثيرات الإجهاد التأكسدي ويقلل من مستويات الالتهاب المزمن.

ويُعرف الإجهاد التأكسدي بأنه خلل في الذرات غير المستقرة تسمى الجذور الحرة ومضادات الأكسدة في الجسم، ما قد يؤدي إلى تلف الخلايا والأنسجة.

ويشكل الالتهاب المزمن أساس تطور العديد من الأمراض الشائعة مثل تصلب الشرايين والسكري والسرطان والخرف.

ووفقا لـ فوكس، يُعتقد أيضا أن الكركمين ينشط جينات SIRT، التي تنتج بروتينات سرتوينات معينة يعتقد أنها تؤخر الشيخوخة.

واستشهد فوكس بدراسة أجريت العام الماضي درست آثار مستخلص التوت على عمر وصحة الدودة الشريطية، C.elegans.

ووجدوا أن تناول مستخلص التوت يطيل عمر الديدان بطريقة تعتمد على الجرعة.

وعلاوة على ذلك، فإن التوت الأحمر يحتوي على نسبة عالية من مادة البوليفينول، كما أشار فوكس.

ويُعتقد أن البوليفينول عبارة عن مغذيات دقيقة توفر عازلا ضد الأمراض التنكسية العصبية وأمراض القلب والأوعية الدموية.