مركز "غاماليا" الروسي يعلن عن اختبار لقاح ضد كورونا والإنفلونزا

محمد الفلاح - الخميس 7 أكتوبر 2021

يعتزم الأخصائيون في مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية أن يشرعوا عام 2022 باختبار اللقاح الموحد ضد الإنفلونزا وعدوى الفيروس التاجي سريريا .



أعلن ذلك رئيس المركز، ألكسندر غينسبورغ في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" الروسية. وقال إن اللقاح الجديد سيقوم على أساس لقاح هجين ضد فيروسات الروتا.

وأضاف أن علماء المركز يعملون في الوقت نفسه على إعداد لقاحات ضد سلالات مختلفة للفيروس التاجي.

وأوضح غينسبورغ أن منصة تكنولوجية للقاح الجديد موجودة، لكن اختباراته السريرية لم تبدأ بعد. ومضى قائلا:" إذا سارت الأمور على ما يرام مع هذه المنصة وتم التأكيد على فاعليتها، فإننا سننتقل إلى خيار أكثر تعقيدا وهو الجمع بين اللقاح ضد الإنفلونزا و"كوفيد – 19" في لقاح واحد ونتوقع أن تنطلق اختباراته السريرية نهاية العام المقبل.

مع ذلك فإن البروفيسور في مركز "غاماليا" ألكسندر بوتينكو، قال إن علماء المركز قد بدأوا في وضع لقاحات مركبة ستحتوي على مستضدات للعديد من الأنماط الجينية السائدة لفيروس كورونا من شأنها الحماية من كل سلالات الفيروس التاجي.