شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الوزن أبرزها.. تعرف على أسباب ألم أسفل الظهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تشعر بألم أسفل الظهر نقدم لك فى السطور التالية أبرز الأسباب، وفقا لموقع "webmed".

أشار التقرير إلى أن السبب الأساسي للشعور بألم شديد في الظهر هو الإرهاق الشديد والقيام برفع الأحمال الثقيلة، وهناك بعض الأسباب الأخرى المؤدية لهذا الأمر ومنها:

-الوقوف لفترات طويلة يعد من أبرز الأسباب المؤدية لزيادة الشعور بألم شديد أسفل الظهر، والسبب الضغط الزائد على العمود الفقري.

-الإصابة بالتواء الأربطة.

- الانزلاق الغضروفي.

- الضغط على الأعصاب المتواجدة في العمود الفقري.

-عند القيام بممارسة تمارين رياضية عنيفة وشديدة.

-القيام بحمل أشياء ثقيلة الوزن.

-في بعض الأحيان يزداد فرص التعرض والإصابة للشعور بألم أسفل الظهر نتيجة للحمل.

-زيادة الوزن تعد من أبرز الأسباب المؤدية للشعور بألم أسفل الظهر.

وأشار التقرير، أنه في حالة الشعور بألم أسفل الظهر يقوم المريض بأخذ المسكنات للتخلص من الألم، ولكن من الأمور التي ينصح بها هي الاسترخاء وتجنب القيام بأي عمل شاق، وأيضا القيام بعمل جلسات تدليك للظهر للتخفيف من الشعور بالألم.

وفي حالة عدم الشعور بأي تحسن في الحالة الصحية عليك الذهاب مباشرة إلي الطبيب لكتابة العلاج الذي تحتاجه للشعور بتحسن في حالتك الصحية.