شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تساعد فى الحفاظ على صحة بشرتك ونضارتها.. أهمها البروكلى والبطاطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتأثر البشرة وتصاب بالجفاف مع قدوم فصل الشتاء، في ظل تراجع درجات الحرارة، الأمر الذى يؤثر عل صحتها ونضارتها، لكن إحداث تغييرات في نظامك الغذائي يساعد في الحفاظ على صحة البشرة من الجفاف، لذا لابد من تناول أطعمة معينة تساعدك في ترطيبها وحمايتها من الجفاف.

وطبقا لتقرير نشر في موقع إكسبريس، هناك بعض الأطعمة التي تسهم في الحصول على بشرة متوهجة، فعلى الرغم أن منتجات العناية بالبشرة يمكن أن تعزز مظهر بشرتك، لكن النظام الغذائي هو أحد المكونات الرئيسية لبشرة رائعة ومشرقة على مدار السنة.

وفيما يلي أبرز الأطعمة التى تحافظ على صحة بشرتك ونضارتها فى فصل الشتاء:الأسماك الزيتية

تعتبر الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والرنجة مصادر رائعة لأحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين هـ، حيث يمكن لأوميجا 3 أن تقلل الالتهاب في بشرتك، مما يسبب الاحمرار، في حين أن فيتامين E ضروري لحماية بشرتك.

الأفوكادو

الأفوكادو مليء بالدهون الصحية التي تحافظ على نضارة بشرتك، حيث وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على أكثر من 700 امرأة أن تناول المزيد من الأفوكادو مرتبط ببشرة أكثر نضارة وشبابًا، فلا يحتوي الأفوكادو على فيتامين (هـ) فحسب، بل يحتوي أيضًا على فيتامين سى، الذى يساعد جسمك على امتصاص فيتامين (هـ) بشكل أفضل الهام لصحة البشرة.

الفلفل الأحمر

مصدر جيد لفيتامين سى الذى يحافظ على صحة بشرتك ونضارتها، ويسهم في إنتاج الكولاجين، مما يجعل بشرتك أقوى وأكثر مرونة ويقلل من ظهور التجاعيد.

عين الجمل

وجبة خفيفة نباتية أخرى مليئة بالدهون الصحية ، تسهم في الحفاظ على إشراق بشرتك، بالإضافة إلى الدهون الصحية، يحتوي عين الجمل أيضًا على نسبة عالية من الزنك والبروتين، وكل منهما يسهم في إشراق البشرة.

البطاطا

نظرا لأنها تحتوى على نسبة عالية من المغذيات التي تسمى بيتا كاروتين ، والتي يمكن لجسمك تحويلها بعد ذلك إلى فيتامين أ، وتعد الكاروتينات مجموعة من مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية خلايا بشرتك من التعرض لأشعة الشمس.

البروكلي

يحتوي البروكلي على الزنك وفيتامين أ وفيتامين سى، ولكنه يحتوي أيضًا على مادتين خاصتين هما اللوتين والسلفورافان، وكل منهما يساعد على منع جفاف الجلد والتجاعيد، وحماية بشرتك من أضرار أشعة الشمس، كما يساعد في إنتاج الكولاجين.