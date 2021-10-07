شكرا لقرائتكم خبر عن خليك جرىء.. 10 فوائد لصحتك إذا قررت الحصول على حمام بارد فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الاستحمام بالماء البارد قد يكون أفضل العادات الصحية التي يمكنك اتباعها خاصة خلال فصل الشتاء، وعلى الرغم من انخفاض درجات الحرارة والشعور بالبرد القارس إلا أن قرارك باتخاذ حمام بارد يمنح جسمك الكثير من الفوائد على صحتك، نتناولها خلال السطور التالية، طبقا لتقرير نشر في موقع Healthline.

يتطلب الاستحمام البارد في جو بارد أن تتنفس دائمًا بعمق وبكثافة عالية لتدفئة جسمك، وهذه هي الطريقة الوحيدة لإبقائك متيقظًا وتمنحك الشعور بالنشاط لأداء مهامك بكل تركيز وحيوية.

تتأثر البشرة خلال فصل الشتاء وتصاب بالجفاف، لكن حصولك على حمام بماء بارد يسهم في إغلاق مسام بشرتك أو غلقها حتى تظل الرطوبة تحت بشرتك مستيقظة، على عكس حمام الماء الدافئ، الذى يؤدى إلى تفاقم مشكلة تجفيف بشرتك وشعرك.

يسهم الحمام البارد في تسريع تدفق الدم حول الأعضاء، مما يزيد من مناعة الجسم ويحميك من أمراض الدورة الدموية.

قد تشعر بالتعب والألم بعد التمرين، لذا يمكن أن يكون حمام الماء البارد حلاً لمشكلة آلام العضلات.

تظهر الأبحاث أن الاستحمام بماء بارد يمكن أن يقلل من حمض البلوليك، الذى إذا ارتفعت مستوياته قد ينتج عنه أمراض عديدة من النقرس وآلام المفاصل وحصوات الكلى.

وجدت دراسة سابقة أن التعرض لدرجات حرارة شديدة البرودة، عند الاستحمام بالماء البارد في الشتاء، يسهم في حرق الدهون البنية في الجسم بمقدار 15 ضعفًا، مما يعني أنه يمكنك أن تفقد ما يصل إلى 5 كجم سنويًا إذا واصلت الاستحمام بالماء البارد كل صباح.

يحفز رذاذ الماء البارد أعصابك ويحفز الدماغ المضاد للاكتئاب ويحسن الحالة المزاجية.

يتسبب ماء الاستحمام البارد في عمل الجهاز اللمفاوي في جسمك بشكل أكثر كفاءة، مما يؤثر على عملية إزالة السموم من جسمك بشكل كبير.

سيزداد التمثيل الغذائي في جسمك إذا كنت تحصل على حمام بارد، لأنه يجعل قلبك يضخ المزيد من الدم في جميع أنحاء الجسم، وبهذه الطريقة ستحصل على طاقة إضافية لأن التمثيل الغذائي في جسمك يسير على ما يرام.

يساعدك الحصول على حمام بارد في التغلب على الرق والحصول على قدر كافى من ساعات النوم، والوصول إلى مرحلة النوم بعمق.