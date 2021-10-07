شكرا لقرائتكم خبر عن العالم يواصل مكافحة فيروس كورونا المستجد وسلالاته والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 7 أكتوبر 2021

يواصل العالم مكافحة فيروس كورونا المستجد وسلالاته، وذلك بعد أن حصد الفيروس أرواح أكثر من 4 ملايين شخص في 210 دول ومناطق.



وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 237 مليونا و109 آلاف و904 إصابات، الخميس.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و841 ألفا و241 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 214 مليونا و270 ألفا و247 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

أعلنت وزارة الصحة الهندية، الخميس، تسجيل 22431 إصابة جديدة بفيروس كورونا و318 حالة وفاة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضي.

وقالت الوزارة إن إجمالي عدد الإصابات في الهند بلغ 33.89 مليون والوفيات 449856.

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أنها سجلت 17893 إصابة جديدة بفيروس كورونا و530 وفاة جراء كوفيد-19، الأربعاء.

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الخميس، إن البر الرئيسي سجل 25 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الأربعاء مقارنة مع 26 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الإصابات الجديدة وافدة من الخارج.

وأوضحت أنه تم رصد 11 حالة لم تظهر عليها أعراض. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 96335 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، تسجيل 7697 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و713 وفاة، ما يرفع العدد الرسمي الإجمالي للإصابات في البلاد إلى ثلاثة ملايين و699621 إصابة والوفيات إلى 280607 منذ بدء الجائحة.

وقالت الحكومة في السابق إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير.

سجلت وزارة الصحة المصرية 788 إصابة جديدة بفيروس كورونا و37 حالة وفاة، الأربعاء، مقارنة مع 778 إصابة و39 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 309135 من ضمنهم 261190 حالة تم شفاؤها، و 17545 حالة وفاة".

سجلت كوريا الجنوبية 2427 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 325804 إصابات.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الأربعاء، تسجيل 8 حالات وفاة إضافية بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 2544 حالة وفاة.