شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو الحمل الكاذب وأسبابه وأهم الأعراض؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عند تأخر الحمل بعد فترة من الزواج، تسعى الكثيرات من الزوجات للبحث عن السبب وتناول العلاجات الخاصة بزيادة فرص الحمل، ونجد أن بعضهن يشعرن ببعض أعراض الحمل، وعند القيام بالتحليل الكاشف للحقيقة يثبت أنها ليست حاملا، ويطلق على هذا الأمر "الحمل الكاذب".

وخلال سلسلة س وج سنتعرف على الحمل الكاذب وأسبابه، وذلك وفقا لموقع " verywellfamily".

اعراض الحمل الكاذب

ما هو الحمل الكاذب؟

الشعور بالعديد من أعراض الحمل كتورم الثدي، وألم البطن وتأخر الدورة الشهرية، والدوخة، والغثيان، وعند القيام بإجراء تحليل الدم الكاشف يتم التأكد أن هذا الحمل غير صحيح، أي أنه غير متواجد في الأصل.

هل الحمل الكاذب منتشر؟

وفقًا للمجلة الهندية للطب النفسي ، فإن التخيل للحمل الكاذب نادر .

ما هي حقائق الحمل الكاذب؟

- يحدث الحمل الكاذب في حوالي 1-6 من كل 22000 ولادة.

-يوجد في إفريقيا معدل انتشار أعلى ، حيث تظهر واحدة من كل 160 امرأة تعاني من العقم علامات الإصابة بالحمل الكاذب.

-تحدث معظم حالات الحمل الكاذب عند النساء في سن الإنجاب ، بين سن 20-44 عامًا.

ما هي أسباب الإصابة بالحمل الكاذب؟

الخبراء ليسوا متأكدين تمامًا من أسباب الإصابة بالحمل الكاذب، فغالبًا يُعتقد أنها حالة نفسية جسدية ، حيث يؤدي الاعتقاد أو الأمل في أنك حامل إلى إنتاج جسمك لأعراض الحمل.

ولكن في بعض الحالات، هناك حالات طبية أخرى قد تؤدي إلى ظهور أعراض الحمل، ومنها:

-تؤدي الرغبة الشديدة في الحمل بعد الإجهاض أو فقدان الحمل إلى اختلال هرموني يؤدي إلى ظهور أعراض الحمل.

-يؤدي انتفاخ البطن الناتج عن عوامل جسدية أخرى ، مثل زيادة الوزن أو الغازات أو الأورام ، إلى جانب الأوهام النفسية للحمل ، إلى اعتقاد المرأة بأنها حامل.

-عوامل جسدية وهرمونية أخرى، مثل أورام الغدة النخامية أو تكيسات أو نمو في المبيض الرحم ، جنبًا إلى جنب مع الرغبة في الحمل ، قد تتسبب في إصابة المرأة بالحمل الكاذب.

ما هي العوامل التي تزيد من الإصابة بالحمل الكاذب؟

-وجود تاريخ وراثي عائلي من الاكتئاب أو المرض العقلي.

-فقدان الحمل سابقا أي التعرض للإجهاض.

-تاريخ من العقم.

ما هي أعراض الإصابة بالحمل الكاذب؟

-انقطاع الدورة الشهرية.

-غثيان.

-قلة الشهية.

-التغيرات الجسدية في الثدي.

-انتفاخ في البطن.

-زيادة الوزن.



ما يجب تعرفه عن الحمل الكاذب

ما هي طريقة علاج الحمل الكاذب؟

بالنسبة لبعض الأشخاص الذين يعانون من الحمل الكاذب ، فإن نتائج الاختبار أو الموجات فوق الصوتية التي تخبرهم بأنهم ليسوا حوامل كافية لتقليل العديد من أعراض الحمل لديهم ، وفي حالة عدم اقتناعهم بأنهن ليسوا حوامل فهن يحتاجنا إلي رعاية نفسية لتجاوز هذه الأزمة.