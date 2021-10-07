نصائح بسيطة لزيادة طول القامة بشكل طبيعي

بيروت - نادين محمد -

الطول هو عامل أساسي يحدد الشخصية العامة للفرد. على الرغم من أن قصر القامة لا يقوض بأي حال من الأحوال قدرات الفرد ، إلا أنها حقيقة أن الأشخاص طوال القامة غالبًا ما يصبحون محور الاهتمام. لا يعاني بعض الأشخاص قصيري القامة من انعدام الثقة فحسب ، بل يواجهون أيضًا بعض الصعوبات في بعض جوانب حياتهم.

يعتمد حوالي 20 بالمائة أو أكثر من طول الجسم على البيئة و النشاط و النظام الغذائي، وبالتالي ، يمكن تعزيز الطول وزيادته بطريقة طبيعية باتباع قواعد أساسي في حياتنا اليومية.

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1. احصلي على نوم جيد

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إنها حقيقة معروفة أن أجسامنا تنمو وتتجدد الأنسجة أثناء الراحة. النوم السليم والراحة ضروريان للغاية لنمو الجسم. يُعتقد أن هرمون النمو البشري يتم إنتاجه بشكل طبيعي في أجسامنا أثناء نوم الموجات الصوتية والعميقة والبطيئة. يجب أن يحصل الأطفال والمراهقون في مرحلة النمو على ما لا يقل عن ثماني إلى 11 ساعة من النوم المناسب كل ليلة .

واحدة من أفضل الطرق لزيادة الطول بشكل طبيعي هي الرياضة و النشاط، التمارين والرياضة المنتظمة تعزز طول الشخص. عندما تكون نشيطًا بدنيًا، فإن جسمك يحتاج إلى المزيد من العناصر الغذائية الصحية ، وبالتالي ، تؤدي الزيادة في تناول العناصر الغذائية إلى النمو.

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يعد الانغماس في رياضات مثل السباحة والتمارين الرياضية والتنس والكريكيت وكرة القدم وكرة السلة أو عددًا من أنشطة التمدد الأخرى طريقة جيدة للحفاظ على نمو أجسامنا. يمكنك أيضًا تجربة أداء أنواع مختلفة من تمارين الإطالة .

تعتبر اليوجا طريقة رائعة وأقل مجهودًا نسبيًا لزيادة طولك بشكل طبيعي. تعمل اليوجا على تحسين اللياقة العامة لجسمك ، وهو أمر مفيد لإعطاء دفعة للمعدل الذي تنمو به.

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4. وضعيات الجلوس و الوقوف

منذ الطفولة ، يجب التركيز على الحفاظ على وضعية الجسم خلال الجلوس أو الوقوف. تتضمن بعض الطرق البسيطة لتحسين وضعية الشخص الممارسات التالية - الجلوس بشكل مستقيم على كرسي ، والحفاظ على كتفيك مستقيمين وذقنك مرتفعًا ، وإبقاء وركيك فوق قدميك أثناء المشي أو الوقوف ، وما إلى ذلك ، وتذكر أيضًا عدم الانحناء أثناء المشي.

يمكن أن يساعد العمود الفقري المستقيم والظهر القوي في زيادة طولك. قم بمحاذاة رقبتك ورأسك دون الانحناء أو التراخي. يعد الحصول على وسادة جيدة ومرتبة ومريحة للجسم أمرًا مهمًا في الحفاظ على عمودك الفقري مستقيماً.

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5. اتباع نظام غذائي متوازن

النظام الغذائي المتوازن ضروري للغاية للحصول على التغذية السليمة. ابتعدي عن الوجبات السريعة بأي ثمن. تجنب الدهون المشبعة والمشروبات الغازية والأطعمة المحملة بالسكر بشكل مفرط ، لأنها يمكن أن تسبب تأثيرًا سلبيًا على النمو. تأكدي من حصولك على جميع الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها جسمك من أجل نمو صحي. هناك العديد من الأطعمة الأخرى التي يمكن أن تساعدك في الحفاظ على نظام غذائي متوازن.



يساعد فيتامين د والبروتينات في تحفيز هرمونات النمو، وهي ضرورية للنمو السليم للأسنان والعظام. وبالتالي، يجب تضمين الأطعمة الغنية بهذه العناصر الغذائية مثل الجبن والبقوليات والتوفو واللحوم الخالية من الدهون وبياض البيض في نظامك الغذائي.



يعتبر تناول الزنك أمرًا مهمًا أيضًا ، حيث يمكن أن يؤدي نقصه إلى توقف النمو عند الأطفال.

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