8 أطعمة قد تحميك من خطر الإصابة بسرطان الثدي 

بيروت - نادين محمد -

واحدة من كل ثماني نساء سيتم تشخيصها بسرطان الثدي في مرحلة ما من حياتها، فعلى الرغم من أن العديد من عوامل الخطر لسرطان الثدي خارجة عن سيطرتك مثل العوامل الوراثية إلا أن هناك دليلاً على أن نمط الحياة الصحي الذي يتضمن ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي خاطىء يؤثر على خطر الإصابة بالسرطان.

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إليك أبرز تلك الأطعمة عليك إدخالها باستمرار لنظامك الغذائي للوقاية من سرطان الثدي.

1- الفطر

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تناول الفطر يومياً قد يساعد في حمايتك من سرطان الثدي. ووجدت الدراسة، التي شملت أكثر من 2000 امرأة صينية، أن المشاركين الذين تناولوا 10 جرامات من الفطر الطازج كل يوم كانوا أقل عرضة للإصابة بسرطان الثدي.

2- حبوب غنية بالألياف

الأطعمة الغنية بالألياف يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن عن طريق منحك الشعور بالشبع، وهي تساعدك أيضاً في تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي؟ وفقاً لباحثي هارفارد، مقابل كل 10 جرامات من الألياف يتم استهلاكها يومياً، ينخفض خطر إصابة المرأة بسرطان الثدي بنسبة هائلة تصل إلى 7 في المائة! الألياف تساعد في تقليل مستويات هرمون الأستروجين المرتفعة في الدم، والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتطور سرطان الثدي.

3- عين الجمل

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تناول وجبة خفيفة من الجوز. يمكن أن تساعد في تنظيم مستويات هرمون الأستروجين لدى الرجال والنساء وحتى إبطاء نمو خلايا سرطان الثدي عن طريق منع مستقبلات هرمون الأستروجين.

وجد بحث حيواني نُشر في مجلة Nutrition and Cancer أنه عندما أعطيت الفئران ما يعادل أوقية من الجوز كل يوم لمدة شهر، كان معدل نمو الأورام في الفئران التي تأكل الجوز نصف معدل نمو الحيوانات التي لم تتناولها.

4- طماطم مطبوخة

قد تساعد الطماطم المطبوخة في تقليل خطر إصابة النساء بسرطان الثدي. وجدت النتائج الحديثة، التي نُشرت في مجلة المعهد الوطني للسرطان في عام 2012، أن مضادات الأكسدة الكاروتينية، اللايكوبين، كانت فعالة بشكل خاص في مساعدة النساء اللواتي يعانين من سرطان الثدي الذي يصعب علاجه.

5- البطاطا الحلوة

مثل الطماطم، تعد الخضروات ذات اللون البرتقالي مصدراً رئيسياً للكاروتينات. البطاطا الحلوة، على وجه التحديد، غنية بمادة كاروتينويد معينة تعرف باسم بيتا كاروتين.

النساء اللواتي لديهن أعلى مستويات بيتا كاروتين في دمائهن يقل خطر الإصابة بأنواع معينة من سرطان الثدي بنسبة 17 في المائة.

6- البروكلي

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البروكلي يمكن أن يساعدك في التغلب على سرطان الثدي فهو يحتوي على مركب مضاد للالتهابات يعرف باسم سلفورافان، والذي وجد أنه يقضي على المواد الكيميائية المسببة لسرطان الثدي، ويمنع نمو خلايا سرطان الثدي.

7- زيت الزيتون

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المركبات الفينولية المضادة للالتهابات في زيت الزيتون وحمض الأوليك قد أفادت وفقاً لكثير من الدراسات في وقف نمو الخلايا الخبيثة.

8- الكركم

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أسهل طريقة لتقليل معدل الوفيات الناجمة عن السرطان هي منع نفسك من الإصابة بالسرطان في المقام الأول. ويمكن تحقيق ذلك عن طريق تناول الكركم. يحتوي على مركب الكركمين، وهو مادة بوليفينول مضادة للأكسدة بخصائص وقائية كيميائية؛ نظراً لأن الالتهاب المزمن هو عامل خطر رئيسي لتطور السرطان فإن خصائص الكركمين المضادة للالتهابات تلعب دوراً رئيسياً في تقليل تكوين سرطان الثدي، وفقاً لدراسة في علم الأورام.