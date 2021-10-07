حقيقة تأثير حمض الفوليك على الوزن

بيروت - نادين محمد - زاد تناول حمض الفوليك إلى مستويات عالية في العديد من البلدان، مما أثار مخاوف بشأن الآثار الضارة المحتملة، بما في ذلك زيادة الوزن والاضطرابات في استقلاب الطاقة والدهون. فهل حمض الفوليك يمكن ان يسبب زيادة في الوزن؟ تابعي مع الجميلة وتعرفي على تأثير حمض الفوليك على الوزن، وفوائده الصحية والجمالية.

تأثير حمض الفوليك على الوزن

​

ما زال تحديد علاقته بالسمنة غير واضح بحسب الدراسات. ويرى بعض الاطباء انه يؤدي الى زيادة الشهية والرغبة في تناول الطعام. وفي المقابل تشير بعض الابحاث الى عدم وجود علاقة بين هذا الحمض وبين الوزن الزائد ونصحوا بأن يتم دائماً اتباع نظام غذائي صحي مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

فوائد حمض الفوليك

يُساهم تناول حمض الفوليك في توفير العديد من الفوائد الصحية، ومن أبرزها:

يحد حمض الفوليك من خطر الاصابة بالسرطان وخصوصاً على مستوى الثدي والرئتين والامعاء والبنكرياس.

يمكن الاعتماد على حمض الفوليك كمكمل لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي.

يُستفاد من خصائص حمض الفوليك لعلاج التهاب القولون المؤلم والتهاب الكبد.

يُساهم حمض الفوليك في تعزيز مناعة الجسم.

يُساعد حمض الفوليك على الحد من تساقط الشعر.

يُعتبر تناول حمض الفوليك من العوامل التي تؤدي الى تراجع خطر المعاناة من امراض القلب والاوعية الدموية.

يمكن اللجوء الى حمض الفوليك في حال المعاناة من الاكتئاب او الارق او التوتر والضغط النفسي.

يحد حمض الفوليك من احتمال ارتفاع مستوى ضغط الدم.

يحمي حمض الفوليك من فقر الدم لأنه يساعد على تكوين خلايا جديدة من كرات الدم الحمراء.

اعراض نقص حمض الفوليك

من الضروري ايضاً التعرف على ابرز الاعراض التي تنتج عن حدوث نقص فيه.

حدوث الاضطرابات الهضمية.

الشعور بالتوتر والقلق اللذين قد يصلان الى حد الاكتئاب.

التهاب العامود الفقري المتكرر وضعفه والمعاناة من ألم الظهر.

الاصابة بفقر الدم الحاد.

تراجع الرغبة الحميمة.

تراجع الشهية وخسارة الوزن السريعة.

احمرار اللسان وتورمه.

تزايد احتمال الاصابة بأمراض القلب والشرايين.

نتائج المبالغة في تناول حمض الفوليك

رغم فوائده الكثيرة من الخطأ تناول كمية من حمض الفوليك تفوق تلك التي يحتاج اليها الجسم. فهذا قد يؤدي الى بعض الاعراض المزعجة ومنها الشعور بالتشنج المعوي وحدوث الاسهال المتكرر فضلاً عن تلف الاعصاب وتهيج الجلد وظهور علامات الاحمرار عليه مع التورم. وقد تترافق هذه الاعراض ايضاً مع النفخة الدائمة.

اطعمة تحتوي على حمض الفوليك

​

يمكن الحصول على حمض الفوليك بطريقة طبيعية من خلال تناول بعض انواع الطعام:

العدس: يحتوي كل نصف كوب منه على 180 ميكروغرام من الفولات.

الخضار الورقية: وابرزها السبانخ التي يحتوي كل كوبين منها على 218 ميكروغرام من الحمض.

اقرئي أيضاً:

فوائد حمض الفوليك للشعر

مصادر حمض الفوليك..لشعر جذاب وبشرة نضرة

لماذا عليكِ البدء بحمض الفوليك قبل الحمل