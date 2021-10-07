صحة ورشاقة

اليونان تنهي القيود الصارمة المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 7 أكتوبر 2021

أعلن وزير الصحة اليوناني أثاناسيوس بليفريس أمس الأربعاء إنهاء القيود الصارمة المتعلقة بفيروس كورونا في المناطق التي يوجد بها عدد الإصابات مرتفع.

 

وذكرت صحيفة كاثميريني اليونانية أنه تم إلغاء حظر التجول طوال الليل والحظر على الموسيقى في المناطق التي تحولت إلى درجة التحذير من اللون "الأحمر" على الخريطة الوبائية لليونان، فيما سيتخذ المواطنون في هذه المناطق، سواء تم تطعيمهم أم لا، "احتياطات إضافية"، مثل استخدام الكمامات والتباعد الاجتماعي.

 

وجدد الوزير دعوته للسكان بالحصول على التطعيم، وقال في إفادة صحفية أعلن فيها عن الإجراءات الجديدة: "إن العنصر الأساسي لحريتنا هو زيادة التطعيم".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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