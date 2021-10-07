شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيم الخيار أسرع الطرق لاستعادة رشاقتك خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ريجيم الخيار أحد الأنظمة الغذائية المتبعة لخسارة الوزن، والتي تسهم في استعادة رشاقتك من جديد، خلال وقت قصير، حيث يمكنك خسارة 7 كيلو من الوزن في غضون أسبوع، بجانب أنه يمنح جسمك مزيدا من الترطيب لأنه يحتوى على نسبة كبيرة من الماء، طبقا لما ورد في موقع Healthline.

يساعد نظام الخيار الغذائي على إنقاص الوزن على المدى القصير عن طريق الحد من تناول السعرات الحرارية، حيث يمكنك اتباعه لمدة تتراوح من 7-14 يومًا، ويسهم في خسارة مايقرب من كيلو يوميا، ويتكون النظام الغذائي بشكل أساسي من الخيار، إلى جانب عدد قليل من الأطعمة الغنية بالبروتين، مثل البيض والدجاج والأسماك والمكسرات.

ويعتمد ريجيم الخيار على استبدال معظم الأطعمة بالخيار، حيث ينصح الخبراء خلال هذا النظام الغذائي بتناول الخيار كلما شعرت بالجوع، نظرا لأنه من الخضراوات منخفضة السعرات الحرارية.

يسمح ريجيم الخيار لإنقاص وزنك الزائد، بإضافة بعض الكربوهيدرات إلى وجبات الطعام ، مثل الخبز المحمص أو الأرز البني أو البطاطس، حيث يساعد على فقدان الوزن على المدى القصير، بجانب أن الخيار يحتوى على فيتامنيات عديدة ونسبة عالية من الألياف،التى تساهم في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمى ومنع الإصابة من عسر الهضم والوقاية من الإمساك، كما أنه يحتوى على 95% من مكوناته من الماء التي تسهم في تطهير الجسم بالكامل من السموم، كما يخلو الخيار من السكر والدهون، الأمر الذى يخفض وزنك عند تناوله .

ويسهم الخيار أيضا في شعورك بالشبع والامتلاء لأنه غنى بالألياف، لن لابد من الإكثار من تناول الماء بمايعادل 8 أكواب يوميا التي تزيد من عملية الأيض وحرق السعرات الحرارية.