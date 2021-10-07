شكرا لقرائتكم خبر عن أوميجا 3 يحافظ على على صحة القلب والمخ.. كيف تحصل على فوائده من الأطعمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعي الكثيرون للحفاظ على صحتهم من التعرض للإصابة بأي أمراض، ويبحثون عن أفضل المكملات الغذائية التي تساهم بشكل كبير في الحفاظ والحد من الإصابة بالأمراض، ومن ضمن هذه العناصر الغذائية الأوميجا3.

وأكد التقرير المنشور عبر موقع "webmed"، دور الأوميجا 3 في الحفاظ على صحة الشخص والحد من التعرض للعديد من الأمراض، ومن أبرزها أمراض القلب.



فوائد الاوميجا3

وقدم التقرير المنشور بعض الأطعمة الغنية بالأوميجا3، ومنها:

-الأسماك، فهي كنز غني بهذا العنصر الهام للجسم.

-المكسرات هي أطعمة مفيدة للجسم، وغنية بالعديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، وأيضا غنية بالأومجيا3، ولذا عليك تناول حفنة يوميا منها.

-زيت السمسم والزيت الحار وزيت السمك وزيت الكتان.

وقدم التقرير بعض الفوائد الصحية للأوميجا3، ومنها:

-تقليل فرص الإصابة بأمراض القلب المختلفة، والحفاظ علي صحة القلب.

-علاج التهاب المفاصل الروماتويدي.

-تنظيم وخفض الدهون الثلاثية في الجسم.

-التئام الجروح بشكل سريع.

-الحفاظ علي صحة الجلد وحمايته من التعرض لأي مشاكل صحية.



ما هي فوائد الاوميجا3

-أثبتت الدراسات الطبية أن تناول الأوميجا3 يساهم بشكل كبير في الحفاظ على صحة المخ، وزيادة التركيز، والحد من التعرض لأي مضاعفات صحية به.

-تساهم الأوميجا3 في علاج ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم.

-تعمل الاوميجا3 على تقوية الجهاز المناعي والحد من الإصابة بالأمراض.