صحة ورشاقة

تعرف على مستجدّات إصابات ووفيات كورونا حول العالم

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 7 أكتوبر 2021

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 236.24 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و28178.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق            إجمالي الوفيات               عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة                   707431                       44043317

 

الهند                                 449538                         33871881

 

البرازيل                             598829                          21499074

 

المملكة المتحدة                  137295                      8006660

 

روسيا                              421613                         7662560

 

تركيا                                65102                        7295630

 

فرنسا                            116923                         7033755

 

إيران                           121779                          5662458

 

الأرجنتين                    115323                          5261935

 

إسبانيا                       86621                             4967200.

 

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها               عدد الوفيات               عدد الإصابات

 

22 - العراق                     22440                    2016623

 

37 - المغرب                    14372                   936236

 

41 - الأردن                   10762                      828572

 

46 - الإمارات                   2107                       737229

 

47 - تونس                    24966                     708788

 

49 - لبنان                      8421                         626929.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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