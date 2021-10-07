شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى الكلى والسكر.. تعرف على أطعمة يجب الابتعاد عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض السكر ومشاكل الكلي من الأمراض التى لها طبيعة خاصة في التعامل معها والسيطرة عليها، من خلال نوعية الطعام وطرق العلاج، فتناول بعض الأطعمة قد تسبب التعرض لمشاكل ومضاعفات صحية يجب الابتعاد عنها.

ويقدم تقرير نشر عبر موقع "webmed" بعض الأطعمة التي ينصح بعدم تناولها لمرضي السكر، ومشاكل الكلى، ومنها:

-يجب الابتعاد عن تناول الأطعمة الغنية بالأملاح.

-ابتعد عن تناول الأطعمة الغنية بالصوديوم، لأن ارتفاع نسبته في الجسم تعد من الأمور المسببة لحدوث مشاكل ويتسبب في حدوث إجهاد في الكلي ويرفع نسبة السكر.

-اللحوم المصنعة كاللانشون والسوسيس والبرجر وغيرهم من هذه الأطعمة، تتسبب في حدوث العديد من الأضرار على صحة مرضى السكر والكلى، لأنها مرتفعة نسبة الأملاح، والصوديوم.

-ابتعد عن الأطعمة مرتفعة السعرات الحرارية، والغنية بنسبة عالية من الدهون، لأنها تزيد من فرص ارتفاع نسبة السكر في الدم، وتعمل على حدوث مشاكل في الكلى.

-المشروبات الغازية تعد من الحيل الغذائية المضرة للصحة بشكل عام، ولمرضى السكر والكلى بشكل خاص، فهي مرتفعة السعرات الحرارية والسكريات، ولذا تعد من أبرز الأسباب المؤدية لارتفاع نسبة السكر في الدم، وتؤثر علي صحة الكلى.

- الفواكه المجففة كالتين والمشمش والزبيب، هي بالفعل طعام مميز وذو مذاق خاص ورائع، ولكنها تشكل خطرا على الصحة، لأنها خيار غذائي مرتفع السعرات الحرارية، وغني بنسبة عالية من السكريات، وغنية بالبوتاسيوم.

- الأطعمة السريعة، تعد من الخيارات الغذائية السيئة التي تتسبب في ترسب نسبة عالية من الصوديوم في الجسم، ولذا تشكل خطرا على الكلى.