شكرا لقرائتكم خبر عن ملعقة صغيرة من السكر يوميا تقلل من مخاطر ارتفاع ضغط الدم.. اعرف إزاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤثر ارتفاع ضغط الدم على شريحة كبيرة من سكان العالم وعبر الفئات العمرية سواء كان ذلك بسبب الاستهلاك المفرط للأطعمة المالحة أو التوتر والقلق، وارتفاع ضغط الدم لا يأتى مع أى علامات إنذار مبكر ويمكن مراقبته بشكل أفضل من خلال الفحوصات المنتظمة وبسبب هذا التأثير، يُطلق عليه غالبًا "القاتل الصامت"، وهو القاتل الذي ينمو بمرور الوقت ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب مثل السكتة القلبية أو السكتة الدماغية فى الحالات القصوى، قد يؤدى حتى إلى الفشل الكلوى أو العمى أو فشل الأعضاء.

ووفقا لتقرير لموقع time now news فمراقبة ضغط الدم أمر لا بد منه للجميع بعد سن الأربعين، والفحص المنتظم في سن مبكرة مهم أيضًا لمن لديهم عوامل خطر مثل السمنة والتدخين والتاريخ العائلي لمشاكل القلب ومراقبة النظام الغذائي. وتضمين المزيد من البروتينات والدهون الصحية والتخلص من الملح والصوديوم والدهون المشبعة يمكن أن يساعد في إدارة ارتفاع ضغط الدم.

ووفقًا للأبحاث فإن ملء ملعقة من عنصر غذائي خاص في مطبخك يتم تناوله يوميًا يمكن أن يساعد فى تقليل مخاطر ارتفاع ضغط الدم إنه السكر، وغالبًا ما يُعتبر السكر عدوًا للصحة نظرًا لارتباطه بخطر الإصابة بمرض السكري والسمنة ومشاكل القلب، والسكر هو العنصر الذي لم يوص به أخصائيو التغذية مطلقًا في نظام غذائي صحي.

ومع ذلك وفقًا لنظام DASH الغذائي (الأساليب الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم)، لا تساعد أكثر من ملعقة صغيرة من السكر في خفض قراءة ضغط الدم لأنها تساعد على امتصاص الأدوية بشكل أفضل، علاوة على ذلك توصى هذه الخطة الأشخاص بتناول أقل من ملعقة صغيرة من السكر في اليوم لخفض قراءة ضغط الدم.

تبلغ قراءة الضغط الطبيعي 120/80 وضغط الدم المرتفع هو أي شيء يزيد عن 140/90، ولا تخضع القراءة الصحية لضغط الدم لعوامل مثل العمر فهي تظل كما هي في جميع الفئات العمرية.