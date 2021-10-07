شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة ومشروبات تقلل أعراض التهاب المفاصل.. منها الشاى الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع ديلى إكسبريس، أنه على الرغم من عدم وجود علاج شافٍ لالتهاب المفاصل، إلا أن بعض الأطعمة يمكن أن تساعد في تقليل الأعراض، وفي حالة هشاشة العظام، يمكن لتغييرات نمط الحياة - بما في ذلك الخيارات الغذائية - أن تقلل الألم وتساعد الناس على إدارة حالتهم بشكل أفضل، بينما يعيشون الحياة على أكمل وجه.

وقال الموقع، انه يمكن أن يساعد تناول الأطعمة المعروفة بخصائصها المضادة للالتهابات، أو الأطعمة التي تحتوي على مضادات الأكسدة، في تقليل الالتهاب.

وأوضح أنه بالإضافة إلى هذه الأطعمة، يمكن أن يساعدك اتباع نظام غذائي صحي بشكل عام - نظام غذائي غني بالعناصر الغذائية وقليل الكوليسترول - على إنقاص الوزن، ما يقلل الضغط الواقع على مفاصلك.

ويعتبر الشاي الأخضر له فوائد صحية عديدة - من المساعدة في إنقاص الوزن إلى تنظيف بشرتك، لهذا المشروب العديد من الصفات الطبية، ويمكن للمشروب أن يقلل من أعراض التهاب المفاصل.

ويأتي الشاي الأخضر مليئا بالبوليفينول، وهو نوع من مضادات الأكسدة التي يمكن أن تقلل الالتهاب وتبطئ معدل تلف الغضاريف.

ونظرا لأن الشاي الأخضر يمكن أن يساعد في زيادة التمثيل الغذائي الخاص بك، فإنه يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن، والذي يمكن أن يخفف بعض الضغط عن مفاصلك.

ما هي الأطعمة الأخرى التي يمكن أن تساعد في تقليل أعراض التهاب المفاصل؟

الأسماك الزيتية، زيت الزيتون البكر الممتاز، والألبان، والخضروات ذات الأوراق الداكنة، والبروكلي، والثوم، والمكسرات.