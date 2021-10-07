شكرا لقرائتكم خبر عن 7 فوائد للتوت أبرزها حماية القلب والمعدة ويخلصك من الإجهاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر التوت من الفواكه ذات المذاق الرائع، وينصح بتناولها باستمرار للحصول على فوائدها الغذائية والصحية العديدة، فهو غني بمضادات الأكسدة، والألياف، وبعض العناصر الغذائية الأخرى كالنحاس وفيتامين سي و ك، ولذا فتناوله يعد مفيدا لصحتك.

ويقدم التقرير المنشور خلال موقع "healthline" العديد من الفوائد الصحية التي تعم على الجسم عند تناوله للتوت، ومنها:

-الحفاظ على خلايا الجسم

يساعد تناول التوت علي تقوية خلايا الجسم، والحد من تعرضها لأي مشاكل صحية، وذلك يرجع لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

-يقلل الشعور بالإجهاد..

مضادات الأكسدة المتوفر في التوت لها دور كبير في تنشيط خلايا الجسم، ولذا تناول التوت يوميا يعد خيارا جيدا للحد من التعرض للإصابة بالإجهاد والتعب.

-تحسين نسبة السكر في الدم :

يحسن التوت نسبة السكر في الدم ومستويات الأنسولين، فتشير الدراسات إلي أن التوت يحمي خلايا الجسم من ارتفاع مستويات السكر في الدم ، وتساعد على زيادة حساسية الأنسولين ، وتقليل نسبة السكر في الدم واستجابة الأنسولين للوجبات عالية الكربوهيدرات.

-الحفاظ على صحة المعدة

تناول التوت يعد خيارا جيدا للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في المعدة، فهو غني بالألياف، ولذا تناولك له يساهم بشكل كبير في تقليل الشعور بألم المعدة، وينظم حركة الجهاز الهضمي.

-تقليل الشهية والتخلص من الوزن الزائد

يحتوي التوت على نسبة عالية من الألياف ، والتي تزيد من الشعور بالامتلاء ، وكذلك تقلل الشهية ، ولذا يمكنك تناوله عند اتباعك للحميات الغذائية الهادفة للتخلص من الوزن الزائد.

-يحارب الالتهاب

التوت له خصائص قوية مضادة للالتهابات التي من دورها الدفاع ضد العدوى أو الإصابة.

- يساعد في خفض مستويات الكوليسترول والحفاظ على صحة القلب

التوت غذاء صحي للقلب ويعمل على تنظيم نسبة الكولسترول في الدم، فيساعد التوت فى منع تأكسد أو تلف كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، والذي يُعتقد أنه عامل خطر رئيسي لأمراض القلب.