شكرا لقرائتكم خبر عن التدخين يسبب تفاقم الشعور بآلام أسفل الظهر.. اعرف الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتقد بعض المدخنين أن التدخين يتسبب في تسكين الألم بسبب إعطاء الجسم النيكوتين، ولكن على العكس تماما، هذا الأمر مؤقت، ومع مرورالوقت يتسبب التدخين في تفاقم الألم بالجسم، ويعرضك لعدم القدرة على الحركة بشكل طبيعي.

وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على إجابة هذا السؤال، وهو لماذا يتسبب التدخين في تفاقم الألم بالجسم؟ والإجابة يقدمها التقرير المنشور عبر موقع " clevelandclinic".

أوضح التقرير، أن المدخنين أكثر عرضة بثلاث مرات للإصابة والشعور بآلام أسفل الظهر، فقد يؤدي التدخين إلى تفاقم آلام البطن وآلام المفاصل، وهذا يعني أن التدخين يزيد من حساسية الألم.

وأضاف، أنه حوالي 18% مدخنون في الولايات المتحدة ، وذلك وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، حيث يسعى المدخنون إلى الذهاب للأطباء المتخصصين في علاج الألم، فوفقا للتقرير، إن أكثر من 50% يذهبون لتلقى علاج الألم.

فيمكن للنيكوتين الموجود في التبغ أن يخدع الجسم ليشعر بالراحة في البداية، ويؤدي إلى إطلاق مواد كيميائية، مثل الدوبامين، والتي تعطي إحساسًا بالراحة وعدم الشعور بألم أو مشاكل في الجسم، وهو من أسباب إدمان التدخين، ولكن هذا التبغ نفسه يعيق توصيل الدم الغني بالأكسجين إلى عظامك وأنسجتك، ويتسبب انخفاض تدفق الدم في العمود الفقري فى الشعور بألم شديد خاصة أسفل الظهر، ويزداد لديهم فرص الإصابة بهشاشة العظام.

ويربط الأطباء أيضًا بين التدخين والإرهاق والشفاء البطيء، وهي عوامل تجعل الحالات مؤلمة بصورة أكبر، ويكشف الباحثون المزيد من الأسباب التي تجعل تدخين الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل وآلام مزمنة أخرى أكثر خطورة.

كما أكد التقرير، أن التدخين له العديد من الأضرار علي الصحة العامة أبرزها زيادة فرص الإصابة بالسرطان، وأمراض القلب، وأيضا ضعف الجهاز المناعي، ولكن المفاجأة هي زيادة الشعور بألم في الجسم.

وأكد التقرير، أن الحل في هذا الأمر هو الإقلاع عن التدخين، لتحسين صحتك بشكل عام، وتقليل الشعور بألم شديد في الجسم، وأيضا للحد من الإصابة بالأمراض الأخرى السابق ذكرها.