شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: 11% من سكان العالم يعانون من آلام فى البطن بعد تناول الطعام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة استقصائية أجريت على أكثر من 50 ألف شخص أن نحو 11% من سكان العالم - أكثرهم من النساء - يعانون من آلام فى البطن عند تناول الطعام، وأن الذين عانوا من آلام متكررة متعلقة بالطعام كانوا أكثرعرضة للإصابة بالانتفاخ، حيث يعانى 36% من الأشخاص الذين يعانون من آلام متكررة مرتبطة بالوجبات من القلق، وأعراض الجهاز الهضمى الأخرى.



الم البطن

ووفقا لتقرير لموقع time now news وجد البحث أن الألم المرتبط بتناول الطعام يبدو أكثر شيوعًا بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و28 عامًا.

واستنادًا إلى دراسة مؤسسة روما العالمية لعلم الأوبئة، أجريت على 54127 شخصًا فى 26 دولة عبر الإنترنت، سُئل المشاركون فى البحث عما إذا كانوا يعانون من آلام فى البطن وما إذا كان هذا مرتبطًا بتناول الطعام.

أوضحت إستر كولومير، مؤلفة الدراسة وباحثة الدكتوراه المشتركة فى جامعة KU Leuven، فى بلجيكا، وجامعة جوتنبرج بالسويد، أن الرسالة من هذه الدراسة هى أن الأشخاص الذين يعانون من آلام فى البطن مرتبطة بالوجبات يعانون بشكل متكرر من اضطرابات الأمعاء الوظيفية بما فى ذلك الحالات الشائعة مثل متلازمة القولون العصبى وانتفاخ البطن.

وأوضح الخبراء أن العديد من المرضى الذين يعانون من اضطرابات فى الأمعاء مثل متلازمة القولون العصبى وعسر الهضم يرجعون سبب أعراضهم إلى الطعام.