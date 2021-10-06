شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الريحان يسهم فى الوقاية من الزهايمر وحمايتك من الخرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة صادرة عن جامعة جنوب فلوريدا، أن الريحان من الأعشاب الهامة التي تلعب دورا في الوقاية من مرض الزهايمر، نظرا لأنه يحتوى على مركب طبيعي أطلق عليه فينكول، يمكن أن يساعد في حماية الدماغ من التدهور المعروفى والزهايمر، طبقا لما ورد في موقع ميديكال اكسبريس.

وأوضح الباحثون أن مركب فينكول الموجود بالريحان يسهم في تقليل السمية العصبية التي يسببها الزهايمر في خلايا الدماغ، حيث تلعب الأحماض الدهنية التي تنتجها بكتيريا الأمعاء في تغذية صحة الدماغ، حيث لاحظ الباحثون وجود هذه الأحماض الدهنية في هذا المركب الذى يسهم في تقليل خطر الإصابة بالزهايمر.

وأشار الباحثون إلى أن هناك علاقة بين الأحماض الدهنية في الأمعاء والتي تنتقل عبر الدم إلى الدماغ، وتحديدا تتدفق إلى خلايا الدماغ التي تسمى الخلايا العصبية، لاسيما أن الزهايمر يحدث نتيجة ترسبات متصلبة تتجمع معًا بين الخلايا العصبية لتكوين لويحات بروتين أميلويد في الدماغ، وقد يحدث أيضا نتيجة لحدوث التشابك الليفي العصبي لبروتين تاو داخل خلايا الدماغ، وجميعها تسهم في فقدان الخلايا العصبية وموتها مما يؤدي في النهاية إلى ظهور مرض الزهايمر، وهو مرض تنكسي عصبي يسهم في فقدان الذاكرة ومهارات التفكير والقدرات المعرفية الأخرى.

وتوصل الباحثون إلى أن هذا المركب الذى يوجد بالريحان قلل بشكل كبير من تراكم الترسبات الصلبة، وموت الخلايا العصبية، كما ساهم أيضا بتقليل الخلايا العصبية الشائخة التي تعرف باسم خلايا الزومبى، والتي توجد بشكل شائع في الدماغ التي تصاب بالزهايمر.

وأكد الباحثون أن المركب الموجود بالريحان ساهم أيضا في إزالة بروتين الأميلويد من الدماغ بشكل أسرع، مما يعمل على درء الخرف والوقاية من الزهايمر.