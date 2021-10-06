صحة ورشاقة

فرنسا.. السلطات الصحية توصي بجرعة لقاح ثالثة للأطقم الطبية

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محمد الفلاح - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

قالت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم الأربعاء، إنها توصي بجرعة ثالثة من لقاح للأطقم الطبية وعاملي النقل الطبي، فضلا عن الأشخاص المخالطين لضعيفي المناعة.

 

وجاءت هذه التوصيات في بيان صادر اليوم عن "الهيئة العليا للصحة" في فرنسا.

 

وكانت وزارة الصحة الإسبانية وافقت أمس الثلاثاء على إعطاء جرعة ثالثة معززة من لقاحي "فايزر" و"موديرنا" اللذين يعتمد تصنيعهما على نفس تكنولوجيا مرسال الحمض النووي الريبوزي "آر.إن.إيه"، لمن تزيد أعمارهم عن السبعين عاما.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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