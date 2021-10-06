فرنسا.. السلطات الصحية توصي بجرعة لقاح ثالثة للأطقم الطبية

محمد الفلاح - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

قالت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم الأربعاء، إنها توصي بجرعة ثالثة من لقاح كورونا للأطقم الطبية وعاملي النقل الطبي، فضلا عن الأشخاص المخالطين لضعيفي المناعة.



وجاءت هذه التوصيات في بيان صادر اليوم عن "الهيئة العليا للصحة" في فرنسا.

وكانت وزارة الصحة الإسبانية وافقت أمس الثلاثاء على إعطاء جرعة ثالثة معززة من لقاحي "فايزر" و"موديرنا" اللذين يعتمد تصنيعهما على نفس تكنولوجيا مرسال الحمض النووي الريبوزي "آر.إن.إيه"، لمن تزيد أعمارهم عن السبعين عاما.