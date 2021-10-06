ما هو السبب وراء التهاب المفاصل الروماتويدي؟.. وإليك العلاج

محمد الفلاح - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

في محاولة لاكتشاف ما إذا كان بروتين معين هو السبب وراء التهاب المفاصل الروماتويدي، اكتشف علماء في جامعة توليدو الأمريكية بالصدفة لقاحاً ضد هذا المرض المؤلم، وفقا للبيان.



وقد تبين أن هذا اللقاح القائم على البروتين يولد استجابة سريعة وقوية وطويلة الأمد للجهاز المناعي مما يوفر حماية من المرض.

ووفقاً لموقع «سلاش غير» الذي نقل الخبر، كانت أبحاث الطبيبة ريتو تشاكرافارتي في الجامعة قد أدت إلى اكتشاف أن البروتين «14-3-3 زيتا» يشكل محفزاً لالتهاب المفاصل الروماتويدي، لكن تبين أن استخدام التعديل الجيني لإزالة البروتين في النماذج الحيوانية قد أدى إلى الإصابة بالتهاب المفاصل الحاد في سن أصغر من السن المعتاد.

ومن خلال تلك المعرفة الجديدة، طور العلماء لقاحاً يعتمد على نسخة نقية من هذا البروتين، فأثار اللقاح استجابة مناعية سريعة وطويلة الأمد في المختبر، موفراً الحماية ضد التهاب المفاصل الروماتويدي.

ليس ذلك فحسب، بل تسبب اللقاح أيضاً، في «اختفاء إلتهاب المفاصل تماماً» وفقاً للعلماء.