شكرا لقرائتكم خبر عن فيتامينات ضرورية لحماية مناعتك من الفيروسات فى فصل الخريف والشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلعب الفيتامينات والمكملات الغذائية دورا هاما في الحفاظ على صحتك وتعزيز مناعتك خلال فصل الشتاء، حيث تتكاثر الفيروسات والأمراض المعدية التي تصيب الجهاز التنفسى، وينتج عنها نزلات البرد والإنفلونزا الموسمية، لكن تناول جرعات المكملات الغذائية تزيد من مناعتك إزاء العدوى خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا.

وأوصى الخبراء، بناء على تقرير نشر في موقع إكسبريس، بتناول بعض المكملات والفيتامينات التي تساعدك في تعزيز الجهاز المناعى، مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء والخريف أيضا، ومن أبرز هذه الفيتامينات ما يلى:

فيتامين د

من الفيتامينات التي تؤثر على مختلف أعضاء الجسم، إذا تراجعت مستوياته، حيث يتأثر العمود الفقرى، وإذا كنت تعانى من نقص فيتامين د، يزداد خطر تعرضك لنزلات البرد والإرهاق خلال ساعات النهار.

مكملات البروبيوتيك

هو عبارة عن كائنات حية صغيرة، تشمل البكتيريا والخمائر، كما تتواجد أحياناً في الأطعمة مثل لبن الزبادي والمكملات الغذائية، وتسهم في درء العدوى التي تصيب الجهاز الهضمى والعدوى البكتيرية التي قد ينتج عنها مرض مثل مرض كرون بالمعدة والتهاب القولون التقرحى.

وتساعد البروبيوتيك على إنتاج الفيتامينات في الجسم، وكذلك موازنة البكتيريا في الجسم، مما يمنعك من الإصابة بالمرض.

فيتامين C

هو أهم الفيتامينات لتعزيز جهاز المناعة وله خصائص مضادة للالتهابات، كما أنه قابل للذوبان في الماء لذا فهو آمن عند تناوله بجرعات عالية، لأنه يقلل من ظهور البرد ومدته.

فيتامين أ

يلعب فيتامين ا دورا في الحفاظ على صحة الجهاز المناعى وصحة العين، حيث يعتر من مضادات الأكسدة القوية، التي تحافظ أيضا على صحة القلب، ويتواجد فيتامين أ في الخضروات والفاكهة وفى اللحوم أيضا.

مجموعة فيتامينات ب

تؤثر هذه الفيتامينات على كفاءة الجهاز العصبى، بالإضافة الى دوره في تكوين خلايا الدم ودوره في تعزيز عملية النمو، وتعزيز المناعة.