شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعانى من أعراض اكتئاب الشتاء؟ اعرف العلامات والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتئاب الشتاء أو الاضطراب العاطفي الموسمي هو شكل من أشكال الاكتئاب المدرجة في الدليل التشخيصي الأمريكى للاضطرابات النفسية (DSM-5)، وتم تحديد هذا الاضطراب كنوع من الاكتئاب- اضطراب اكتئابي رئيسي مع نمط موسمي يحدث مع تغير فصول السنة، في هذا التقرير نتعرف على أعراض اكتئاب الشتاء وعلاجه، بحسب موقع الجمعية الأمريكية للطب النفسي.

ويعاني الأشخاص المصابون بالاكتئاب الموسمى من تغيرات مزاجية وأعراض مشابهة للاكتئاب، وتحدث الأعراض عادة خلال أشهر الخريف والشتاء عندما يكون هناك القليل من ضوء الشمس وعادة ما تتحسن مع حلول فصل الربيع.

ويمكن أن تكون أعراض اكتئاب الشتاء مزعجة ويمكن أن تتداخل مع الأداء اليومي، ومع ذلك، يمكن علاجها.

تم ربط اكتئاب الشتاء بخلل كيميائي حيوي في الدماغ ناتج عن ساعات النهار الأقصر وضوء الشمس الأقل في الشتاء، مع تغير الفصول، يعاني الناس من تحول في ساعتهم البيولوجية الداخلية أو إيقاع الساعة البيولوجية الذي يمكن أن يتسبب في عدم مواكبة جدولهم اليومي.

أعراض اكتئاب الشتاء

أعراض اكتئاب الشتاء تشمل ما يلى:

التعب حتى مع كثرة النوم واكتساب الوزن المرتبط بالإفراط في تناول الطعام والرغبة الشديدة في تناول الكربوهيدرات. يمكن أن تختلف أعراض الاضطراب العاطفي الموسمي من خفيفة إلى شديدة ويمكن أن تشمل العديد من الأعراض المشابهة للاكتئاب الشديد ، مثل:

-الشعور بالحزن أو الاكتئاب

-فقدان الاهتمام أو الاستمتاع بالأنشطة التي كانت تتمتع بها من قبل

-تغيرات في الشهية عادة تناول المزيد، زيادة الرغبة في تناول الكربوهيدرات

-تغييرات في النوم عادة ينام كثيرا

-فقدان الطاقة أو زيادة الإرهاق بالرغم من زيادة ساعات النوم

-زيادة في النشاط البدني غير المقصود (على سبيل المثال، عدم القدرة على الجلوس بلا حراك ، أو السرعة) أو تباطؤ الحركات أو الكلام (يجب أن تكون هذه الأفعال شديدة بما يكفي حتى يمكن ملاحظتها للآخرين)

-الشعور بعدم القيمة أو بالذنب

-صعوبة في التفكير أو التركيز أو اتخاذ القرارات

-خواطر الموت أو الانتحار

قد يبدأ الاضطراب العاطفي الموسمي في أي عمر، ولكنه يبدأ عادةً عندما يكون الشخص بين 18 و 30 عامًا.

علاج اكتئاب الشتاء

يمكن علاج الاضطرابات العاطفية الموسمية بعدة طرق، بما في ذلك العلاج بالضوء أو الأدوية المضادة للاكتئاب أو العلاج بالكلام أو مزيج من هذه الطرق بينما تتحسن الأعراض بشكل عام من تلقاء نفسها مع تغير الموسم، يمكن أن تتحسن الأعراض بسرعة أكبر مع العلاج.

يتضمن العلاج بالضوء الجلوس أمام صندوق العلاج بالضوء الذي ينبعث منه ضوء ساطع للغاية (ويصفي الأشعة فوق البنفسجية الضارة) عادة ما يتطلب الأمر 20 دقيقة أو أكثر يوميًا ، وعادةً ما يكون أول شيء في الصباح خلال أشهر الشتاء.

يرى معظم الناس بعض التحسينات من العلاج بالضوء في غضون أسبوع أو أسبوعين من بدء العلاج.

للحفاظ على الفوائد ومنع الانتكاس ، يستمر العلاج عادة خلال فصل الشتاء بسبب العودة المتوقعة للأعراض في أواخر الخريف، قد يبدأ بعض الأشخاص العلاج بالضوء في أوائل الخريف لمنع الأعراض.

يمكن أن يساعد العلاج بالكلام، وخاصة العلاج السلوكي المعرفي (CBT)، في علاج الاكتئاب الموسمى بشكل فعال. وأدوية مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية (SSRIs) هي نوع من مضادات الاكتئاب الأكثر استخدامًا لعلاج الاضطرابات العاطفية الموسمية.

بالنسبة لبعض الأشخاص، يمكن أن يساعد التعرض المتزايد لأشعة الشمس في تحسين أعراض الاضطراب العاطفي الموسمي على سبيل المثال ، قضاء الوقت بالخارج أو ترتيب منزلك أو مكتبك بحيث تتعرض للنافذة أثناء النهار.

يمكن أن تساعد العناية بصحتك العامة في تحسين أعراض اكتئاب الشتاء- ومنها ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتناول الطعام الصحي والحصول على النوم الكافي، والبقاء نشطًا والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية (مثل التطوع والمشاركة في الأنشطة الجماعية والالتقاء مع الأصدقاء والعائلة).

إذا شعرت أن لديك أعراض اضطراب القلق الاجتماعي ، فاطلب المساعدة من أخصائي طبي مدرب. كما هو الحال مع أشكال الاكتئاب الأخرى ، من المهم التأكد من عدم وجود حالة طبية أخرى تسبب الأعراض.

يمكن تشخيص الاضطراب العاطفي الموسمي خطأ في حالة وجود قصور الغدة الدرقية ونقص السكر في الدم وعدد كريات الدم البيضاء المعدية وعدوى فيروسية أخرى، لذا فإن التقييم المناسب هو المفتاح.