شكرا لقرائتكم خبر عن للأمهات الجدد .. تعرفى على الفوائد الصحية لاستحمام طفلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الاستحمام لطفلك تجربة يقدّرها كثير من الآباء، فهو وقت رائع للتواصل ، بدون أي إلهاء ، حيث يستمتع فرد عائلتك الصغير الجديد بإحساس الماء الدافئ على بشرته، غالبًا ما يسود القلق لدى الأمهات الجدد حول وقت وكيفية القيام بتحميم الأطفال وتكرارها وسلامتها بحسب ما نشره موقع " healthychildren".





متى يجب على الأطفال حديثي الولادة الحصول على حمامهم الأول؟

توصى منظمة الصحة العالمية (WHO) بتأخير أول حمام للطفل حتى 24 ساعة بعد الولادة أو الانتظار 6 ساعات على الأقل إذا كان يوم كامل غيرممكن لأسباب ثقافية.

أسباب تأخير حمام الطفل الأول:

درجة حرارة الجسم وانخفاض سكر الدم:

قد يكون الأطفال الذين يستحمون على الفور أكثرعرضة للإصابة بالبرد وانخفاض درجة حرارة الجسم ، يمكن أن يؤدي الضغط البسيط الناتج عن الاستحمام في وقت مبكر إلى زيادة احتمالية إصابة بعض الأطفال بانخفاض في نسبة السكر في الدم .

الترابط والرضاعة الطبيعية:

إن أخذ الطفل للاستحمام في وقت مبكر جدًا يمكن أن يقطع العناية بالجلد ، والترابط بين الأم والطفل ، ونجاح الرضاعة الطبيعية في وقت مبكر، أظهرت إحدى الدراسات زيادة بنسبة 166٪ في نجاح الرضاعة الطبيعية في المستشفى بعد تطبيق تأخير لمدة 12 ساعة في الحمام الأول للطفل مقارنةً بالذين استحموا خلال أول ساعتين.

البشرة الجافة :

مادة Vernix ، وهي مادة بيضاء شمعية تغلف بشرة الطفل قبل الولادة ، تعمل كمرطب طبيعي وقد يكون لها خصائص مضادة للبكتيريا. وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP) ، من الأفضل ترك الطلاء الدهني على جلد الأطفال حديثي الولادة لفترة من الوقت للمساعدة في منع بشرتهم الحساسة من الجفاف.





كم مرة يحتاج الأطفال للاستحمام بمجرد عودتهم إلى المنزل؟

لا يحتاج المواليد الجدد إلى الاستحمام كل يوم، نادرا ما يتعرقون أو يتسخون بدرجة كافية ليحتاجوا إلى حمام كامل في كثير من الأحيان.

ثلاثة حمامات في الأسبوع خلال السنة الأولى للطفل قد تكون كافية، الاستحمام بشكل متكرر يمكن أن يجفف بشرة طفلك.

هل يمكن لطفلي الاستحمام قبل سقوط الحبل السري؟

أعطِ المولود الجديد حمامًا إسفنجيًا فقط حتى يسقط جذع الحبل السري ، والذي يحدث عادةً في عمر أسبوع أو أسبوعين تقريبًا.

كيفية اعطاء حمام اسفنجي؟

يشبه الحمام الإسفنجي الحمام العادي ، إلا أنك لا تضعي طفلك في الماء.

نصائح سلامة حمام الطفل الإسفنج:

جهز الإمدادات قبل أن تبدأ، احصل على حوض من الماء ومنشفة مبللة مغسولة في ماء خالٍ من الصابون ومنشفة جافة وأي شيء آخر قد تحتاجه في متناول يدك قبل أن تبدأ.

ضع الطفل على سطح مستوٍ يكون مريحًا لكلاكما ، طاولة تغيير أو سرير أو أرضية أو منضدة بجوار الحوض ستفي بالغرض، إذا كان طفلك على سطح فوق الأرض ، فاستخدمي دائمًا حزام أمان أو ضعي إحدى يديه عليه لمنع السقوط.







ابدأ بغسل الوجه أولاً:

استخدمي قطعة القماش المبللة لغسل الوجه ، مع الحرص على عدم دخول الماء إلى العين أو الفم، ثم اغمسيها في حوض الماء قبل غسل باقي الجسد وأخيراً منطقة الحفاض.

حافظي على دفء الطفل :

أثناء حمام الإسفنج ، لفي طفلك بمنشفة جافة واكشفي فقط عن أجزاء جسده التي تغسلينها انتبه بشكل خاص للتجاعيد تحت الذراعين وخلف الأذنين وحول العنق .

متى يكون طفلي جاهزًا للاستحمام المنتظم؟

بمجرد أن تلتئم منطقة السرة ، يمكنك محاولة وضع طفلك مباشرة في الماء، يجب أن تكون حماماته الأولى لطيفة ومختصرة قدر الإمكان.