شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يصاب البعض بانخفاض ضغط الدم؟ اعرف الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتقد الكثير من الناس أن انخفاض ضغط الدم يمكن أن يكون شيئاً جيداً مقارنة بضغط الدم المرتفع الذى قد يؤدى لأمراض القلب والسكتة الدماغية، ولكن لا يعرف الكثيرون أن انخفاض ضغط الدم يمكن أن يسبب مشاكل صحية أيضًا، نتعرف فى هذا التقرير على أسباب انخفاض ضغط الدم والمضاعفات التي قد يسببها، بحسب موقع " medbroadcast".

يمكن أن يتسبب انخفاض ضغط الدم في حدوث دوار أو تشوش الرؤية، مما قد يزيد من خطر السقوط أو يساهم في وقوع الحوادث.

وفي الحالات الأكثر خطورة، يقلل انخفاض ضغط الدم من تدفق الدم إلى الدماغ والأعضاء الحيوية الأخرى هذا يقلل من كمية الأكسجين والمواد الغذائية التي يتم توصيلها إلى هذه الأعضاء ويضعف قدرتها على القيام بوظائفها الطبيعية قد يشير انخفاض ضغط الدم أيضًا إلى حالة صحية أساسية أكثر خطورة.

يكون ضغط الدم الطبيعي للبالغين أقل من 120/80 ملم زئبق.

يتغير ضغط الدم على مدار اليوم ويختلف من شخص لآخر. تؤثر العوامل المختلفة على ضغط الدم ، بما في ذلك وضع الجسم ، وإيقاع التنفس ، ومستوى التوتر ، والنشاط البدني ، والأدوية ، وما تأكله أو تشربه ، والوقت من اليوم (يكون ضغط الدم عادة في أدنى مستوياته في الليل عند النوم ويرتفع عند الاستيقاظ فوق).

عندما ينخفض ​​الضغط الانقباضي عن 90 ملم زئبق وينخفض ​​الضغط الانبساطي إلى أقل من 60 ملم زئبق ، يُصنف هذا على أنه ضغط دم منخفض.

قد يعاني بعض الأشخاص من ضغط منخفض طوال الوقت وقد يكون هذا أمرًا طبيعيًا بالنسبة لهم إذا لم تظهر عليهم أي علامات أو أعراض أخرى ، فقد لا يكون العلاج الطبي ضروريًا لهم.

يصبح انخفاض ضغط الدم مصدر قلق عندما يكون مصحوبًا بأعراض ملحوظة، مثل الدوخة والإغماء والصدمة في الحالات الشديدة عند حدوث ذلك ، يجب على الأشخاص التماس العناية الطبية لتحديد ما إذا كانت هناك حالة كامنة قد تكون مسؤولة عن انخفاض ضغط الدم.

أسباب انخفاض ضغط الدم

يحدث انخفاض ضغط الدم عندما يكون الجسم غير قادر على الحفاظ على ضغط الدم ضمن النطاق الصحي.

يمكن أن يحدث انخفاض ضغط الدم بسبب مجموعة متنوعة من العوامل ويمكن أن يؤثر على الأشخاص من جميع الأعمار ومع ذلك ، هناك أنواع معينة من انخفاض ضغط الدم من المرجح أن تؤثر على فئات عمرية معينة أكثر من غيرها.

يحدث انخفاض ضغط الدم الانتصابي عندما يحدث انخفاض مفاجئ في ضغط الدم عندما يقف الشخص من وضعية الجلوس أو الاستلقاء ويؤثر هذا بشكل أكثر شيوعًا على كبار السن.

يمكن أن يحدث انخفاض في ضغط الدم لبعض الأشخاص بعد تناول الطعام وهذا ما يسمى انخفاض ضغط الدم بعد الأكل.

عوامل أخرى قد تسبب انخفاض ضغط الدم:

-الجفاف: عندما تُفقد سوائل الجسم بمعدل أسرع مما يمكن، فقد ينخفض ​​ضغط دم الشخص قد يكون سبب الجفاف هو القيء أو الحمى أو الإسهال الشديد أو التمارين الشاقة.

بعض الحالات الطبية:

-اضطرابات الغدة الدرقية

-مرض اديسون

-نقص السكر في الدم (انخفاض مستويات السكر في الدم)

-مشاكل القلب (على سبيل المثال ، النوبة القلبية ، قصور القلب ، أمراض القلب الصمامية ، معدل ضربات القلب المنخفض للغاية)

-اضطرابات الجهاز العصبي (مثل مرض باركنسون) - قد تؤثر على الاتصال بين دماغك والضخ المنتظم لقلبك

-الأدوية: بعض الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم أو الذبحة الصدرية أو مرض باركنسون أو الاكتئاب تزيد من خطر الإصابة بانخفاض ضغط الدم.

-الحمل: يتغير نظام الدورة الدموية للمرأة أثناء الحمل. تتمدد الأوعية الدموية بشكل طفيف ، مما يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم. عادة ما تختفي هذه التغييرات بعد الولادة.

-الصدمة: أشد أشكال انخفاض ضغط الدم شدة هي الصدمة. يحدث هذا عندما ينخفض ​​ضغط الدم إلى مستويات منخفضة بشكل خطير ، مما يضعف بشكل خطير تدفق الدم الكافي إلى الأعضاء الحيوية ، مثل الدماغ والكلى يمكن أن تحدث الصدمة بسبب فقدان الدم بشكل كبير (على سبيل المثال ، بسبب نزيف خارجي أو داخلي) ، أو عدوى شديدة ، أو حروق ، أو ردود فعل تحسسية.