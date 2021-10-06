كيف يشخص طبيبك الإصابة بالنزلة المعوية؟

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القاهرة - سامية سيد - النزلة المعوية أو أنفلونزا المعدة من الأمراض الشائعة التي تنتج عن التهاب الجهاز الهضمي، وهى شائعة للغاية خاصة بين الأطفال وشديدة العدوى، وتنتج عن تناول الطعام الملوث، فى سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على طرق تشخيص النزلة المعوية وعلاجها، بحسب موقع " medbroadcast".

وتسبب الفيروسات مثل نوروفيروس التهاب المعدة والأمعاء، كما أن هناك 3 فيروسات أخرى تعتبر من الأسباب الشائعة لالتهاب المعدة والأمعاء: الفيروس العجلي والفيروس النجمي والفيروس الغدي، والتي تميل إلى التسبب في المرض عند الرضع والأطفال الصغار.

تشخيص النزلة المعوية

الأعراض هي علامات منبهة للنزلة المعوية لدى البالغين والأطفال الأكبر سنًا، سيطرح طبيبك أسئلة حول الأعراض التي تعانيها وطول الفترة التي مرت بها قد يسألون عما إذا كنت في المستشفى مؤخرًا أو استخدمت مضادات حيوية.

يتم إجراء اختبار البراز في ظروف معينة عندما يشتبه الطبيب في شيء آخر غير التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي، مثل التسمم الغذائي.

تشمل الأعراض التي يسببها نوروفيروس القيء والإسهال وعادة ما تكون حركات الأمعاء رخوة ومائية، ولكن لا يوجد عادة مخاط أو دم علاوة على الحمى وتشنجات البطن وآلام العضلات والصداع.

يميل كل من فيروس الروتا والنوروفيروس إلى ظهور الأعراض الأولى بعد يوم إلى ثلاثة أيام من الإصابة يتعافى معظم الناس في غضون يومين أو ثلاثة أيام دون أي آثار صحية خطيرة أو طويلة الأمد.

قد يعاني الأطفال الصغار المصابون بفيروس الروتا من إسهال مائي حاد يستمر لمدة أسبوع تقريبًا، مما قد يؤدي إلى الجفاف. يتسبب فيروس الروتا أيضًا في القيء وزيادة كبيرة في درجة الحرارة.

يمكن أن ينتج عن الفيروس الغدي ما يصل إلى أسبوعين من الإسهال للأطفال الصغار، مع قيء خفيف في بعض الأحيان وأحيانًا حمى منخفضة قد يستغرق الأمر أكثر من أسبوع قبل ظهور الأعراض.

يتسبب الفيروس النجمي في ظهور أعراض مشابهة لعدوى فيروس الروتا الخفيفة.

علاج النزلة المعوية وطرق الوقاية

غسل اليدين بشكل متكرر يوفر أفضل دفاع ضد نوروفيروس وذلك لأن التعرض حتى لكمية صغيرة من الفيروس يكفي لإصابتك بالمرض.

أيضًا ، يمكن للفيروس أن يعيش على الأشياء غير الحية (مثل أحواض الحمامات والمراحيض ومقابض الأبواب) والطعام لفترات طويلة من الزمن- ربما تصل إلى 12 يومًا.

اغسل يديك قبل وبعد التعامل مع الطعام أو أواني الطعام ، وبعد استخدام المرحاض، وتغيير الحفاضات ، والتعامل مع القمامة ، واستخدام الهاتف ، والمصافحة ، أو اللعب مع الحيوانات الأليفة.

ولا يوجد علاج للنزلة المعوية ، ولكن الأعراض عادة ما تختفي من تلقاء نفسها في غضون يوم أو يومين الشيء المهم هو الحفاظ على ترطيب الجسم جيدًا لأنك تفقد السوائل.

يمكن استخدام محاليل معالجة الجفاف عن طريق الفم أو الشوربة والسوائل.

من الأفضل عدم تناول أي شيء في اليوم الأول من الإصابة بعدوى التهاب المعدة والأمعاء، حيث من المحتمل أن تتقيأ أي طعام تأكله فقط اشرب الماء أو السوائل الصافية الأخرى.

إذا كنت تشعر بالتحسن في اليوم التالي ، أضف الأطعمة اللينة والطرية مثل الموز والحساء والبسكويت والأرز ودقيق الشوفان.