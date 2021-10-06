الأناناس.. دواء لالتهاب المفاصل؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 أكتوبر 2021 06:05 مساءً - منذ 33 دقيقة

يُعدّ التهاب المفاصل مرض مؤلم ويعيق الحركة ويلجأ المصاب به الى أدوية مضادة للالتهابات التي تسبب غالباً مشاكل في المعدة. ونشرت دراسة خبراً ساراً يشكل حلاً للذين يعانون من هذا المرض وهو بكل بساطة تناول فاكهة الأناناس. إليكم التفاصيل:

البروميلين

الأنزيم الموجود في فاكهة الأناناس يدعى البروميلين وله تأثير مضاد للإلتهابات. هذا الإنزيم موجود بطريقة مركزة في جذع الأناناس ويعزز إنتاج مركبين أساسيين يساعدان على تخفيف الإلتهاب. كما أنه يساعد في الحصول على مفاصل أكثر مرونة، وقد تم استخدامه بالفعل لتخفيف الإصابات الرياضية.

تناول طعام صحي

يجب الإعتمادعلى مكملات البروميلين دون حاجة للمكملات الغذائية! تناول الأناناس الطازج أو شرب عصيره مباشرة سيكون له تأثير أكثر فاعلية لأن المركبات العضوية المعروفة باسم البوليفينول الموجودة في الأناناس هي مركبات يمكن أن تساعد أيضًا في تخفيف آلام التهاب المفاصل. سيساعد العنب أيضًا في تخفيف هشاشة العظام في اليدين. بالإضافة إلى ذلك، سيكون للبصل أيضًا خصائص مضادة للالتهابات ضد هذه الآلام.

مسكّن للألم

عام 2006 وجدت دراسة أن الإنزيم الموجود في الأناناس كان أكثر فعالية من مسكنات الألم التي يتم شراؤها مباشرة من الصيدليات في تخفيف بعض الآلام وقد أظهرت فوائد المركب لكل من التهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب المفاصل العظمي. بالنسبة للمرضى الذين يعانون من هشاشة العظام، يوصى بتناول نظام غذائي متنوع ومتوازن لتجنب زيادة الوزن مع كوب من عصير الأناناس يومياً.