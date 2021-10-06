شكرا لقرائتكم خبر عن نظام غذائي سريع وفعال للقضاء على دهون البطن والتخلص من الكرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد النظام الغذائي أحد أكثر الأدوات فعالية لتقليل الدهون وقد أظهرت الخطط الغذائية المحددة نجاحا واعدا، ونظام كيتو الغذائي هو نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات وعالي الدهون يهدف إلى وضع جسمك في حالة "الكيتوزية" - وهي حالة يقوم فيها جسمك بتفكيك الدهون المخزنة.

وتهدف الدراسة، التى نُشرت في مجلة Frontiers in Psychology ، إلى دراسة آثار نظام كيتو الغذائي قصير المدى على تكوين الجسم واللياقة القلبية التنفسية (CRF) لدى الإناث الصينيات ذوات الوزن الزائد / البدينات، وفقا لموقع " healthline".

استهلكت 20 شابة أربعة أسابيع من نظام غذائي عادي كخط أساس ثم تحولوا إلى نظام كيتو الغذائي منخفض الكربوهيدرات وعالي الدهون والبروتين لمدة أربعة أسابيع أخرى.

أظهرت النتائج أن الاستمرار في نظام كيتو الغذائي لمدة أربعة أسابيع يقلل بشكل كبير من وزن الجسم ومحيط الخصر ومحيط الورك ونسبة الدهون في الجسم.

وخلص الباحثون إلى أن "هذه النتائج تشير إلى أنه يمكن استخدام نظام كيتو الغذائي كنهج سريع وفعال لفقدان الوزن وتقليل السمنة في منطقة البطن لدى الإناث الصينيات ذوات الوزن الزائد / البدينات دون تفاقم تكوين الجسم الخاص بهن".

المجموعات الغذائية الرئيسية

تم الترويج للبروتين لتأثيراته الإيجابية، ويمكن أن يكون وسيلة مفيدة لفقدان الوزن لأنه يجعلك تشعر بالشبع أكثر من الكربوهيدرات والدهون"، تشمل المصادر الجيدة للدهون، صدور الدجاج والتونة والماكريل والسلمون والبيض والحليب والعدس الأحمر والحمص والخبز البني والمكسرات وفول الصويا.

لتعظيم فوائد الأكل الصحي ، يجب عليك أيضًا ممارسة نشاط بدني منتظم، أي شكل من أشكال التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا مفيد لك، ولكن تم إثبات أن بعض التمارين تسرع من فقدان دهون البطن.

أظهرت الدراسات أنه يمكنك المساعدة في تقليم الدهون الحشوية أو منع نموها من خلال كل من الأنشطة الهوائية (مثل المشي السريع) وتمارين القوة (ممارسة الرياضة مع الأثقال).

وفقًا لـ Harvard Health ، يمكن للتمارين الموضعية ، مثل الجلوس، أن تشد عضلات البطن ولكنها لن تصيب الدهون الحشوية. يمكن أن تساعد التمارين الرياضية أيضًا في منع الدهون من العودة.

"مارس 30 دقيقة على الأقل من النشاط المعتدل الشدة في معظم الأيام ، مثل المشي السريع أو ركوب الدراجات بوتيرة غير رسمية ،" ينصح الجسم الصحي.