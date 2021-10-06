شكرا لقرائتكم خبر عن 10 خرافات عن الطعام تمنعك من إنقاص الوزن.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

إذا كنت تسعى لإنقاص وزنك، فمن المؤكد أنك تتابع بشغف كل ما هو جديد عن الأكلات الصحية عبر " السوشيال ميديا"، وأحيانا يكون الحديث بدون أى دلائل علمية، والسؤال المطروح: هل هذه المعلومات المتداولة صحيحة أم مجرد خرافات؟ في السطور القادمة سنوضح لك 10 خرافات عن الطعام تمنعك من إنقاص الوزن، بحسب ما نشره موقع " eatthis".

1-الخرافة: ملح البحر صحى أكثر من الملح العادي:

يأتي ملح الطعام اليومي من منجم ويحتوي على ما يقرب من 2300 ملليجرام من الصوديوم لكل ملعقة صغيرة، يأتي ملح البحر من مياه البحر المتبخرة، ويحتوي أيضًا على ما يقرب من 2300 ملليجرام من الصوديوم، هذا يجعلها متطابقة تقريبًا.

يشير المدافعون إلى حقيقة أن ملح البحر يحتوي أيضًا على مركبات أخرى مثل المغنيسيوم والحديد، ولكن في الحقيقة، توجد هذه المعادن بكميات ضئيلة، للحصول على جرعة ذات مغزى يجب أن تتناول مستويات عالية للغاية من الصوديوم ويحتمل أن تكون خطرة، وملح الطعام التقليدي مدعم باليود، والذي يلعب دورًا مهمًا في تنظيم الهرمونات في الجسم، من ناحية أخرى ، يمنحك ملح البحر صفرًا من اليود تقريبًا.

2 - خرافة: تساعد المشروبات الغازية الدايت في الحفاظ على رشاقة جسمك:

أصبح مجتمع أبحاث السمنة يدرك بشكل متزايد أن المحليات الصناعية المستخدمة في الدايت صودا تؤدي إلى حوافز يصعب السيطرة عليها في وقت لاحق من اليوم.

أكدت دراسة في المجلة الأمريكية للصحة العامة، أن المزيد من البالغين الذين يعانون من السمنة المفرطة يشربون صودا الدايت أكثر من البالغين ذوي الوزن الصحي، وأنه من بين البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة شربوا صودا الدايت تناولوا سعرات حرارية أكثر من أولئك الذين تناولوا الصودا العادية.

3 - الخرافة: الزبادي مفيد للبكتيريا الموجودة في بطنك:

بالتأكيد ، تحتوي بعض أنواع الزبادي على بكتيريا مفيدة يمكنها إرسال تعزيزات إلى أمعائك عند الحاجة إليها. Lactobacillus acidophilus هي البكتيريا التي تريد البحث عنها، لكن معظم أنواع الزبادي تحتوي على نسبة عالية من السكر لدرجة أنها تعمل على تعزيز بكتيريا الأمعاء غير الصحية أكثر من أي شيء آخر، تتغذى البكتيريا غير الصحية على السكر في بطنك بنفس الطريقة التي تتغذى بها حول أسنانك.

4 - الخرافة: الأطعمة قليلة الدسم هي الأفضل لك:

كما ينطبق على تسويق المواد الغذائية ، فإن مصطلح "قليل الدسم" مرادف لمصطلح "محملة بالملح والكربوهيدرات المخفض" ، أكدت دراسة أجريت عام 2008 ، أنه على مدى عامين ، فقد الأشخاص الذين يتبعون حمية منخفضة الكربوهيدرات وزنًا يزيد بنسبة 62 % عن أولئك الذين يحاولون خفض الدهون.

5 -الخرافة: يرفع صفار البيض نسبة الكوليسترول في الدم:

يحتوي صفار البيض على الكوليسترول الغذائي، لكن الأبحاث أثبتت أن الكوليسترول الغذائي لا علاقة له تقريبًا بكوليسترول الدم ، وهو المادة الموجودة في الدم، قام باحثو جامعة ويك فورست بمراجعة أكثر من 30 دراسة حول البيض ولم يجدوا أي صلة بين استهلاك البيض وأمراض القلب ، ووجدت دراسة في سانت لويس أن تناول البيض على الإفطار يمكن أن يقلل من تناول السعرات الحرارية لبقية اليوم.

6 -الخرافة: يمكنك أن تأكل ما تريد إذا كنت تمارس الرياضة

لن يساعدك الهرولة لمدة نصف ساعة على جهاز المشي على إنقاص الوزن إذا كافأت نفسك بتناول بضع شرائح من الكعك والبطاطس المقلية.

7- الخرافة: لا يمكنك تناول الطعام في الليل إذا كنت تريد إنقاص الوزن:

يؤدي تناول الكثير من السعرات الحرارية على مدار اليوم إلى زيادة الوزن، وفى الواقع إن تناول النوع المناسب من الوجبات الخفيفة قبل النوم يعزز عملية التمثيل الغذائي ويساعد على إنقاص الوزن - وليس العكس.

وقالت خبيرة التغذية الأمريكية كاسي بجورك ، إن عدم تناول الطعام قبل النوم، يؤدى لانخفاض مستويات السكر في الدم وحدوث أرق في النوم، وفي المقابل ، تشتهي المزيد من السكر والكربوهيدرات في اليوم التالي مما يتسبب في زيادة الوزن.

وأضافت، أن تناول الوجبة الخفيفة المناسبة يساعد في الحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم حتى يتمكن هرمون حرق الدهون الجلوكاجون من أداء وظيفته، إذن ماذا يجب أن تأكل؟ اقترحت خبيرة التغذية بتناول الكربوهيدرات الطبيعية مع الدهون الصحية، مثل شرائح تفاح و زبدة لوز و توت مع كريمة ثقيلة.

8- الخرافة: يمكنك أن تأكل بقدر ما تريد طالما أنها صحية:

الأفوكادو، دقيق الشوفان ، المكسرات ، والزبدة الكريمية اللذيذة هي بالفعل صحية ، لكنها ليست منخفضة السعرات الحرارية. بالتأكيد ، من الأفضل أن تأكل 200 سعر حراري من دقيق الشوفان بدلاً من 200 سعر حراري من البسكويت المغطى بالسكر المصنوع من الحبوب ، لكن هذا لا يمنحك حرية تناول الكثير من الأشياء التي تريدها. الخلاصة: مغذية أم لا ، حجم الوجبة مهم مع كل طعام. إذا وجدت أنك تواجه مشكلة في الالتزام بأحجام معقولة لبعض الأطعمة الصحية ذات السعرات الحرارية العالية في نظامك الغذائي، يساعد شراء أحجام صغيرة من الطعام في الحفاظ على السعرات الحرارية تحت السيطرة ويعلمك كيف تبدو الوجبة المناسبة.

9 - الخرافة: شرب 8 أكواب من الماء يوميًا يضمن إنقاص الوزن:

شرب الماء لا يضمن فقدان الوزن، خاصة إذا كنت لا تزال تتناول نظامًا غذائيًا غير صحي وعالي السعرات الحرارية، لكن هذا لا يعني أنه يجب عليك التوقف عن شرب الماء، فالبقاء رطبًا طوال اليوم هو عادة رائعة للحفاظ على صحة جيدة .

10- الخرافة: زبدة الفول السوداني غذاء صحي:

زبدة الفول السوداني غذاء صحي، ذلك لأن الفول السوداني مليء بالدهون الأحادية غير المشبعة ، وهي الدهون الصحية للقلب والتي تساعدك بالفعل على إنقاص الوزن.

لكن معظم زبدة الفول السوداني لا تبدو هكذا،حيث تتم معالجتها بشكل كبير وتحميلها بالسكريات والزيوت الدهنية غير المشبعة ، وتحتوي على نسبة أقل من الدهون الأحادية غير المشبعة التي تحتاجها، كما تحتوي على 10 % على الأقل من المواد المضافة، ابحث عن زبدة الفول السوداني "الطبيعية" ولا تنخدع بأي وعود قليلة الدسم.