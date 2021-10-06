بالارقام.. كورونا يواصل الانتشار حول العالم

محمد الفلاح - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 236.6 مليون شخص، في حين بلغ عدد الوفيات 4 ملايين و831 ألف حالة.



وبلغ عدد حالات الشفاء 213 مليونا و740 ألفا و990 حالة.

يأتي ذلك في الوقت الذي حذرت فيه منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، من أنّ العالم "لم يتخطَّ مرحلة الخطر" في التصدّي للجائحة رغم اعتقاد البعض أنّ الأمر شارف على الانتهاء.

وترصد "العين الإخبارية" في السطور التالية أحدث مستجدات انتشار فيروس كورونا حول العالم:

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأربعاء، إن البر الرئيسي سجل 26 إصابة جديدة بكوفيد-19، الثلاثاء دون تغير عن اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن حالتين من الإصابات الجديدة انتقلتا محليا وباقي الإصابات وافدة من الخارج.

وأضافت أنه لم يتم رصد حالات جديدة لا تظهر عليها أعراض، مقارنة مع تسجيل حالة واحدة في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 96310 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

سجلت وزارة الصحة المصرية 778 إصابة جديدة بفيروس كورونا و39 وفاة، الثلاثاء، مقارنة مع 771 إصابة و33 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 308347 من ضمنهم 260540 حالة تم شفاؤها، و 17508 حالة وفاة".

سجلت كوريا الجنوبية خلال 24 ساعة 2028 إصابة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة.

وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، الثلاثاء، بأن الحصيلة الإجمالية للإصابات في البلاد بلغت 323 ألفا و379، فيما بلغت حصيلة والفيات 2536.

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، الثلاثاء، تسجيل 7682 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و790 وفاة، ما يرفع العدد الرسمي الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 3 ملايين و691924 إصابة والوفيات إلى 279894 منذ بدء الجائحة.

وقالت الحكومة في السابق إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير.

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 1212 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و39 وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان، الأربعاء، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1253868 إصابة، منها 44828 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 27986 وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1181054 حالة.