شكرا لقرائتكم خبر عن روتين لمدة 7 أيام هيساعدك في تحسين صحة دماغك.. اتمشى وكل خضار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تنفصل صحة الدماغ عن صحتك الجسدية، فالرفاهية العقلية والجسدية يحكمها الدماغ والعكس صحيح، إذا كنت بحاجة إلى الاحتفاظ بوظائف الدماغ المثلى مع تقدمك في العمر، حتى سن الشيخوخة فهناك خطة لمدة أسبوع هتساعدك على تحسن صحه دماغك.

ووفقا لتقرير لموقع time now news فإن تعريف منظمة الصحة العالمية لصحة الدماغ هو " حالة يمكن لكل فرد فيها إدراك قدراته الخاصة وتحسين أدائه الإدراكي والعاطفي والنفسي والسلوكي للتعامل مع مواقف الحياة، بالإضافة إلى القدرة على حل الألغاز المتقاطعة"، ومن المهم الحفاظ على مهاراتك المعرفية على المدى الطويل وهذا لا يأتي بالصدفة وإنما يتطلب منك اتباع أسلوب حياة صحي.

روتين لمدة أسبوع لصحه الدماغ اليوم الأول

الحصول على حصة إضافية من الفاكهة أو الخضار: أظهرت الأبحاث أن مركبات الفلافونويد، وهي المواد الكيميائية التي تعطي الأطعمة النباتية ألوانها الزاهية قد تساعد في الحد من النسيان المحبط والارتباك الطفيف الناتج عن تقدم العمر، وفقًا للدكتورة ديبورا بلاكر ، أستاذة علم الأوبئة في كلية هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة، تشير النتائج طويلة المدى إلى أن البدء مبكرًا في الحياة بنظام غذائي غني بالفلافونويد قد يكون مهمًا لصحة الدماغ.

اليوم الثاني

حدد موعدًا لفحص ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري: تشير الدراسة إلى أن ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري يضعفان وظائف المخ، وتشير دراسة إلى أن ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري يتسببان في تغيرات في الدماغ تضعف التفكير والذاكرة.

اليوم الثالث

المشي لمدة 10 دقائق: المشي السريع مفيد للدماغ المتقدم في السن، حسب صحيفة The New York Times. أظهر كبار السن الذين يعانون من ضعف إدراكي خفيف تحسنًا في تدفق الدم والذاكرة في المخ بعد برنامج تمارين الأيروبكس لمدة عام، كما أدت التمارين المنتظمة إلى تضخيم التدفق الصحي للدم إلى أدمغتهم.

اليوم الرابع

اذهب إلى الفراش قبل 15 دقيقة بدون نوم، لا يمكنك تكوين أو الحفاظ على المسارات في عقلك التي تتيح لك التعلم وإنشاء ذكريات جديدة ، ويصعب التركيز والاستجابة بسرعة يحتاج الأطفال والمراهقون في سن المدرسة في المتوسط ​​إلى حوالي 9.5 ساعات من النوم كل ليلة، يحتاج معظم البالغين إلى 7-9 ساعات من النوم ليلًا ، ولكن بعد سن الستين ، يميل النوم ليلاً إلى أن يكون أقصر وأخف وزناً ويتقطع بسبب الاستيقاظ المتكرر. وفقًا للمعهد الوطني للاضطرابات العصبية والسكتة الدماغية ، تظهر الأبحاث أن قلة النوم المزمنة تزيد من مخاطر الاضطرابات بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والاكتئاب والسمنة.

اليوم الخامس

تناول السمك للعشاء، فالحصول على الكثير من أحماض أوميجا 3 الدهنية خاصة DHA ، أو حمض الدوكوساهيكسانويك مرتبط بتحسين الذاكرة والتعلم وانخفاض معدلات التدهور المعرفي ، وفقًا لأكاديمية التغذية وعلم التغذية، إذا كنت نباتيًا ، فإن بذور الكتان المطحونة والجوز وبذور الشيا هي مصادر نباتية أخرى لأحماض أوميجا 3 الدهنية الأخرى.

اليوم السادس

الابتعاد عن تناول الكحول وجدت دراسة أجرتها جامعة أكسفورد مع 25000 مشارك بريطاني أن استهلاك الكحول يتتبع انخفاضات في المادة الرمادية في الدماغ وكذلك المادة البيضاء ، وفقًا لموقع Forbes.com. أظهرت الأبحاث أن استهلاك الكحول يرتبط بالتأكيد بزيادة خطر الإصابة بالخرف.

الخليج 365

اشترك في التطوع، تشير العديد من الدراسات من مجلة علم الشيخوخة إلى أن العمل الخيري يحسن مرونة الدماغ هذا في الغالب لأن العمل التطوعي يفرض روابط اجتماعية وتواصل متكرر، إن الشعور الدافئ والغامض الذي تحصل عليه من مساعدة الآخرين هو في الواقع أمر جيد بالنسبة لك وفقا لتقارير The Cleveland Clinic فإن متعة العطاء ، المشاركة، التطوع يمكن أن تمنحك فوائد صحية مثل انخفاض ضغط الدم ، وزيادة احترام الذات ، وتقليل الاكتئاب ، وانخفاض مستويات التوتر ، وعمر أطول ، وزيادة السعادة والرضا.