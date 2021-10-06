شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب الإصابة بالبواسير والأعراض وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البواسير مشكلة شائعة لدى البعض، وتسبب الألم والحكة الشرجية ونزيف المستقيم في بعض الأحيان، وخلال سلسلة س وج نتعرف على أسباب وأعراض وعلاج البواسير، وفقا لموقع " clevelandclinic".

ما هي البواسير؟

البواسير عبارة عن أوردة منتفخة ومتضخمة تتكون داخل وخارج فتحة الشرج والمستقيم.

هل الإصابة بمشكلة في البواسير تتسبب الشعور بألم؟

نعم يمكن أن تكون مؤلمة وغير مريحة وتسبب نزيفًا في المستقيم.

من أسباب الإصابة بالبواسير؟

-زيادة الوزن أو السمنة .

-الحمل.

-تناول نظام غذائي منخفض الألياف .

-الإصابة بإمساك مزمن أو إسهال .

-رفع الأشياء الثقيلة بانتظام.

ما هي أنواع البواسير؟

يمكن أن تحدث البواسير داخل المستقيم أو خارجه، وهى:

-الخارجية: تتشكل أوردة منتفخة تحت الجلد حول فتحة الشرج، وتسبب حكة، و في بعض الأحيان نزول دم.

-الداخلية: تتشكل أوردة منتفخة داخل المستقيم، و قد تنزف البواسير الداخلية ، لكنها عادة لا تكون مؤلمة.

ما هي أعراض البواسير؟

تشمل علامات البواسير الخارجية:

-حكة في الشرج.

-كتل صلبة بالقرب من فتحة الشرج تصحبها ألم.

-ألم أو وجع في فتحة الشرج، خاصة عند الجلوس.

-نزيف في المستقيم.

كيف يتم علاج البواسير؟

غالبًا ما تختفي البواسير من تلقاء نفسها دون علاج، وقد تستمر أعراض مثل الألم والنزيف لمدة أسبوع أو أطول قليلاً، و في هذه الأثناء يمكنك اتباع هذه الخطوات لتخفيف الأعراض، ومنها:

-شرب المزيد من الماء.

-زيادة تناول الألياف من خلال النظام الغذائي والمكملات الغذائية.

-اجلس في حمام دافئ لمدة 10 إلى 20 دقيقة في اليوم.

-تليين البراز عن طريق تناول أدوية مسهلة.

-تناول العقاقير المضادة للالتهابات.

وفي حالة عدم التحسن، يجب الذهاب للطبيب لأن بعض الحالات تحتاج إلى التدخل الجراحي.