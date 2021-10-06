مشروب سحري ولذيذ  ينسف دهون البطن 

بيروت - نادين محمد -

إذا كنتِ تحاولين تخسيس الوزن أو ترغبين في تقليل الدهون حول بطنكِ، يمكنكِ تحقيق ذلك من خلال مشروب صحي، يفتت الدهون ويقضي على السموم ويحسن الحالة المزاجية.



ولكن قبل استعراض مشروب تفتيت الدهون، عليكِ التأكد بأن الأهداف الثمينة لا تتحقق إلا بتضافر الجهود، من ثم عليكِ أولًا اتخاذ خطوات نحو بعض التغييرات المحدودة في نظامكِ الغذائي، مع اتباع نشاط شبه منتظم حتى تفقدين الوزن الزائد والدهون المركزية دون رجعة.

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ثمة مشروب سحري منعش ، يقلل الشهية، ويساعد على تفتيت الدهون المخزنة حول البطن. هذا المشروب مكون من مجموعة من المواد الطبيعية المتوفرة في كل منزل.

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المكونات:

1 ليمونة مقطعة إلى شرائح

1 خيار مقطع إلى شرائح

1 ملعقة كبيرة. الزنجبيل المبشور

الماء

10-15 أوراق نعناع

الطريقة:

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اخلطي جميع المكونات في الماء وقلبي. تناولي كوبًا قبل الإفطار ، واحدًا في المساء والآخر قبل الذهاب إلى السرير.

عادة نصنع المشروب الكافي لمدة يومين. أحيانًا نعزز الوصفة بإضافة 1 ملعقة كبيرة من بذور الكمون وقليل من أوراق الكزبرة ، لأن لها أيضًا خصائص تساعد في التخلص من السموم.

1.الليمون

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الليمون غني بفيتامين ج ، وهو مركب مضاد للجراثيم ومضاد للفيروسات ومعززة للمناعة، كما أنه يساعد في فقدان الوزن لأن عصير الليمون يساعد على الهضم ومنظف للكبد.

عصير الليمون قابض ويمكن استخدامه للغرغرة في التهاب الحلق أو كغسول لحروق الشمس. إنه أيضًا مشروب له خصائص قوية مضادة للالتهابات ، يوصى باستخدام عصير الليمون لعلاج الروماتيزم الحاد.

2. الخيار

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الخيار مصدر جيد لفيتامينات ب. يحتوي على 95 في المائة من الماء ، لذلك يعيد ترطيب الجسم ويجدد الفيتامينات اليومية. إنه منتج طبيعي مذهل للعناية بالبشرة والشعر لأنه يعالج تهيج الجلد وحروق الشمس ويحفز نمو الشعر. كما أنه يحارب السرطان ، ويقضي على رائحة الفم الكريهة ، وعلاجًا جيدًا للمخلفات ، ويقلل من نسبة الكوليسترول ، ويتحكم في ضغط الدم ، ويعالج مرض السكري ، ويخفف من آلام المفاصل.

3. النعناع

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النعناع مليء بمضادات الأكسدة والمغذيات النباتية التي تصنع المعجزات لمعدتك. فإنه مفيد جدًا أيضًا للمرضى الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي (متلازمة القولون العصبي). يساعد على استرخاء عضلات المعدة ويعزز الهضم بشكل عام. يهدئ تقلصات المعدة والآلام المصاحبة لتقلصات الدورة الشهرية ، ويحارب الأوجاع والآلام ، ويمنح بشرة متوهجة وخالية من حب الشباب ، ويخفف من السعال والربو والتهابات الفم ، ويعزز المناعة ويضرب غثيان الصباح عند النساء الحوامل.

4. الزنجبيل

طب الأعشاب ، يعتبر الزنجبيل مادة تعزز التخلص من الغازات المعوية ومحللة للتشنج المعوي لأنه يرخي ويهدئ الأمعاء. كشفت الأبحاث العلمية الحديثة أن الزنجبيل يمتلك العديد من الخصائص العلاجية بما في ذلك التأثيرات المضادة للأكسدة ، والقدرة على منع تكوين المركبات الالتهابية والتأثيرات المباشرة المضادة للالتهابات.

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5. بذور الكمون

نضيف بذور / مسحوق الكمون إلى معظم وصفاتنا الغذائية اليومية. لم أدرك أبدًا أن لها الكثير من الاستخدامات الطبية مثل تهدئة المعدة وتعزيز قدرة الجسم على تفتيت الدهون .

6. اوراق الكزبرة

أوراق الكزبرة هذه لها خصائص مماثلة للنعناع. يساعد في خفض مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكر ، يعزز الهضم ، علاج غازات الأمعاء ، يحمي من عدوى المسالك البولية ، ينظم الدورة الشهرية ، ينظف الجلد ، ينشط الذاكرة في المخ ، يمنع الغثيان والقيء ، وتشير الدراسات إلى أنه يساعد في علاج فقر الدم.



