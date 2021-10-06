كيف أخسس منطقة البطن فقط؟



بيروت - نادين محمد - مفاجأة.. كل شخص لديه بعض الدهون في البطن ، حتى الأشخاص الذين لديهم عضلات بطن مسطحة. هذا امر عادي. لكن الكثير من دهون البطن يمكن أن يؤثر على صحتك بطريقة لا تؤثر عليها الدهون الأخرى.

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بعض الدهون تتركز تحت الجلد مباشرة . توجد دهون أخرى أعمق في الداخل ، حول القلب ، الرئتين ، الكبد ، وأعضاء أخرى.

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قد تكون تلك الدهون العميقة - التي تسمى الدهون "الحشوية" - هي المشكلة الأكبر ، حتى بالنسبة للأشخاص النحيفين.

دهون البطن العميقة

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أنت بحاجة إلى بعض الدهون الحشوية. ولكن إذا كان لديك الكثير منها، قد تكون أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم ، السكري من النوع 2 ، أمراض القلب ، الخرف ، وبعض أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي و سرطان القولون .

الدهون لا تفسد مظهرك فحسب، بينما تسبب كثير من الأضرار أيضًا. حتى لو كنت نحيفًا ، فقد يكون لديك الكثير من الدهون الحشوية.

إن مقدار ما لديك يتعلق جزئيًا بجيناتك ، يتعلق أيضًا بنمط حياتك ، خاصة مدى نشاطك. الدهون الحشوية تحب الخمول. في إحدى الدراسات ، كان الأشخاص النحيفون الذين لم يمارسوا الرياضة أكثر عرضة للإصابة بالدهون الحشوية. المفتاح هو أن تكون نشطًا ، بغض النظر عن وزنك.

4 خطوات للتخلص من دهون البطن

هناك أربعة مفاتيح للتحكم في دهون البطن: التمارين ، والنظام الغذائي ، والنوم ، والتحكم الإجهاد .

1. التمرين:

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تعمل التمارين الرياضية القوية على التخلص من جميع الدهون ، بما في ذلك الدهون الحشوية.

مارسي التمارين الرياضية المعتدلة لمدة 30 دقيقة على الأقل 5 أيام في الأسبوع. يعد المشي أمرًا مهمًا ، طالما أنه سريع بدرجة كافية بحيث تتعرق وتتنفس بشكل أقوى ، ويكون معدل ضربات قلبك أسرع من المعتاد.

للحصول على نفس النتائج في نصف الوقت ، زد من وتيرتك وقم بممارسة تمارين قوية - مثل الركض لمدة 20 دقيقة يوميًا ، 4 أيام في الأسبوع.

2. النظام الغذائي:

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لا يوجد نظام غذائي سحري لدهون البطن. ولكن عندما تفقد الوزن في أي نظام غذائي ، فإن دهون البطن عادة ما تكون أولًا.

تناول ما يكفي من الألياف يساعد في التخلص من دهون البطن. تظهر أبحاث أن الأشخاص الذين يتناولون 10 غرامات من الألياف القابلة للذوبان يوميًا - دون أي تغييرات أخرى في النظام الغذائي - يكتسبون دهونًا حشوية أقل بمرور الوقت مقارنة بالآخرين. هذا بسيط مثل تناول تفاحتين صغيرتين أو كوب من البازلاء الخضراء أو نصف كوب من فاصوليا.

من أجل صحتك ، يجب أن يكون حجم خصرك أقل من 35 بوصة إذا كنت امرأة وأقل من 40 بوصة إذا كنت رجلاً.

يعتبر وجود "شكل الكمثرى" - الوركين والفخذين أكبر - أكثر أمانًا من "شكل التفاحة" ، الذي يصف محيط الخصر الأوسع.

ما يشير إليه الأطباء بالتفاح مقابل الكمثرى هو أنه إذا كان لديك المزيد من الدهون في البطن ، فمن المحتمل أن يكون هذا مؤشرًا على أن لديك المزيد من الدهون الحشوية.

3. النوم :

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الحصول على كمية النوم يساعد في خسارة دهون البطن . في إحدى الدراسات ، الأشخاص الذين حصلوا على 6 إلى 7 ساعات من النوم كل ليلة اكتسبوا دهونًا حشوية أقل على مدار 5 سنوات مقارنة بمن ينامون 5 ساعات أو أقل في الليلة .

4. الإجهاد:

كل شخص لديه ضغوط. كيف تتعامل معها هو المهم. أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها هي الاسترخاء مع الأصدقاء والعائلة ، والتأمل ، وممارسة الرياضة للتخلص من التوتر ، والحصول على المشورة. هذا يجعلك أكثر صحة وأفضل استعدادًا لاتخاذ خيارات جيدة لنفسك.

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